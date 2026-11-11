Đồng Tháp đẩy nhanh tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện còn 467.981 công dân từ đủ 6 tuổi trở lên chưa tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, chiếm 14,78% tổng số người thuộc diện thực hiện.

Trước tiến độ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo số liệu đến ngày 5/11/2026, toàn tỉnh có hơn 2,6 triệu công dân đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử, đạt tỷ lệ 85,22%. Tuy nhiên, vẫn còn 42 xã, phường có tỷ lệ thực hiện thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, cần tập trung chấn chỉnh và đẩy nhanh tiến độ.

Trong văn bản chỉ đạo mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu Bí thư Đảng ủy các xã, phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương và của tỉnh; trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tại địa phương.

Các địa phương phải khẩn trương rà soát, lập danh sách cụ thể những công dân chưa tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử; phân công nhiệm vụ đến từng ấp, khu phố, cán bộ, đảng viên và lực lượng tham gia, gắn với địa bàn, đối tượng phụ trách và chỉ tiêu hoàn thành theo ngày, tuần. Việc triển khai phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và trách nhiệm.

Đối với những địa phương có tỷ lệ thực hiện thấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chủ động đánh giá nguyên nhân, xác định khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục phù hợp; đồng thời học tập kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ những địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao. Các lực lượng cần tăng cường đến từng khu dân cư, hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện.

Đặc biệt, những trường hợp đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành do lỗi kỹ thuật, sai lệch hoặc thiếu thông tin dữ liệu phải được tổng hợp, phân loại riêng và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý kịp thời, tránh để người dân phải đi lại hoặc thực hiện lại nhiều lần.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, đối soát dữ liệu, xử lý những trường hợp chưa tích hợp được thẻ bảo hiểm y tế, chưa kích hoạt hoặc chưa hiển thị đầy đủ thông tin Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đồng thời, phân công đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn thống nhất để các địa phương triển khai thuận lợi.

Kết quả thực hiện tại từng xã, phường phải được cập nhật, theo dõi thường xuyên; kịp thời cảnh báo những địa bàn có tiến độ tăng chậm. Định kỳ hằng tuần, các cơ quan liên quan báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, trong đó đánh giá cụ thể mức độ chuyển biến, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương các địa phương có tỷ lệ thực hiện cao như Đồng Sơn, Long Phú Thuận, Long Khánh, Ba Sao, Bình Ninh, Hưng Thạnh, Long Bình, Tân Thạnh và Tân Thành. Đồng thời, nhắc nhở 42 xã, phường có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân 85,22% nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung huy động lực lượng và triển khai các giải pháp quyết liệt hơn, nhằm sớm hoàn thành việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử cho người dân./.

Hoàn thành tích hợp Sổ sức khỏe điện tử lên VNeID cho 100% người dân trước 30/6/2027 Thường trực Ban Bí thư giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên hệ thống VNeID cho 100% người dân trước ngày 30/6/2027.