Một trường hợp viêm cơ tim tối cấp do sốt xuất huyết hiếm gặp

Trong bối cảnh bệnh sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục gia tăng, tại các bệnh viện tuyến cuối ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết biến chứng nặng.

Không được chủ quan với sốt xuất huyết, đưa người bệnh đến bệnh viện để được điều trị kịp thời là khuyến cáo của các y bác sỹ đối với người dân.

Trung tuần tháng Chín, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một bé gái 27 tháng tuổi, tạm trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mắc sốt xuất huyết với các biến chứng viêm cơ tim tối cấp, sốc tim và suy đa cơ quan.

Khai thác thông tin từ người nhà, trước đó bé gái sốt cao liên tục trong 3 ngày, nôn ói khoảng 3 lần mỗi ngày. Gia đình tự mua thuốc không rõ loại cho trẻ uống.

Khi trẻ có biểu hiện lừ đừ, gia đình đã đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy kháng nguyên NS1 dương tính với virus Dengue.

Sau 12 giờ nhập viện, tình trạng bệnh nhi diễn tiến xấu, suy hô hấp, tím tái, da nổi bông, huyết áp tụt. Các bác sỹ nhanh chóng tiến hành hồi sức, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch và đặt nội khí quản thở máy khi tình trạng suy hô hấp tiến triển.

Các kết quả xét nghiệm men tim tăng cao, siêu âm cho thấy phân suất tống máu EF (tỷ lệ phần trăm máu được bơm ra ngoài đi nuôi cơ thể) chỉ còn 28-30%, sau đó giảm xuống 24-26% (bình thường khoảng 60-80%). Bệnh nhi được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim ngày thứ 3 của bệnh sốt xuất huyết, kèm tổn thương gan.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc, điều trị bằng nhiều thuốc vận mạch và hỗ trợ hô hấp. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ quyết định sử dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) theo phương thức VA-ECMO (ECMO có thể hỗ trợ cả tim và phổi) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi xuất hiện suy đa cơ quan, tổn thương gan thận nặng, phải kết hợp lọc máu liên tục 8 đợt cùng các biện pháp hỗ trợ chức năng gan, thận.

Sau gần 5 tuần chạy ECMO và gần 2 tháng điều trị tích cực, chức năng tim của bệnh nhi dần hồi phục, phân suất tống máu EF tăng lên 48-52%, huyết áp ổn định. Bệnh nhi dần được cai ECMO, cai máy thở, chức năng gan, thận cũng hồi phục, nhịp tim trở về bình thường.

Bác sỹ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, đây là trường hợp viêm cơ tim tối cấp, sốc tim trên nền sốt xuất huyết dengue hiếm gặp. Trên thế giới, y văn cũng mới ghi nhận một số trường hợp trẻ mắc sốt xuất huyết dengue biến chứng viêm cơ tim, sốc tim được hỗ trợ bằng kỹ thuật VA-ECMO.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng đã cứu sống một trẻ sơ sinh chỉ mới 17 ngày tuổi mắc sốt xuất huyết biến chứng tổn thương gan, rối loạn đông máu. Còn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay cũng tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp trẻ em và người lớn mắc sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố tiếp tục gia tăng.

Tính đến đầu tháng 11/2026, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 45.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) và cho trẻ ngủ màn (mùng) để phòng sốt xuất huyết.

Khi trẻ sốt cao trên 2 ngày, cần theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo như quấy khóc, bứt rứt, li bì, đau bụng, chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh, bỏ bú hoặc bỏ ăn. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Cứu sống trẻ sơ sinh bị sốc sốt xuất huyết nặng Khi trẻ sơ sinh có biểu hiện sốt hoặc bất thường về sức khỏe, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa sơ sinh để được thăm khám, xét nghiệm và xác định nguyên nhân.