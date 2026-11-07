Quảng Trị đa dạng hóa các hình thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu từ nay đến năm 2030 hoàn thành triển khai xây dựng 18 điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại các xã, phường. Trong năm 2026, tỉnh thành lập 5 điểm đầu tiên, các điểm tiếp theo được triển khai theo lộ trình từng năm.

Mô hình được xây dựng theo hình thức người cao tuổi đến sinh hoạt, chăm sóc ban ngày và trở về gia đình vào chiều tối, góp phần đa dạng hóa các hình thức chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi và cải thiện sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, nâng cao chất lượng dân số, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Mô hình tại Quảng Trị không tổ chức nuôi dưỡng tập trung, không thay thế hoạt động khám, chữa bệnh mà bổ sung hình thức chăm sóc thường xuyên tại cộng đồng. Qua đó, người cao tuổi, nhất là những người sức khỏe suy giảm, gặp khó khăn trong sinh hoạt, có thêm điều kiện được quan tâm, hỗ trợ mà vẫn sống cùng gia đình, người thân nhằm giảm bớt gánh nặng, áp lực chăm sóc hằng ngày.

Người cao tuổi được hướng dẫn phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, nhận biết sớm nguy cơ bệnh tật, thực hành kỹ năng tự chăm sóc; được hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày, tập thể dục, dưỡng sinh và tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người phụ trách sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn người cao tuổi chuyển đến cơ sở y tế phù hợp.

Người cao tuổi tại Viện dưỡng lão được khám sức khỏe. (Ảnh minh họa: Đinh Hằng/TTXVN)

Tỉnh ưu tiên tận dụng trạm y tế, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố hoặc cơ sở nhà, đất dôi dư để thành lập các điểm chăm sóc. Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường được giao quyền quản lý, quyết định thành lập; trạm y tế cấp xã, phường trực tiếp tham mưu, tổ chức hoạt động và phân công nhân lực chăm sóc.

Quảng Trị cũng quyết định sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi điểm thành lập mới và 50 triệu đồng/năm cho mỗi điểm duy trì hoạt động. Nhân lực tham gia gồm nhân viên y tế, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản, nhân viên công tác xã hội và tình nguyện viên. Đối tượng được thụ hưởng là người cao tuổi có nhu cầu tham gia sinh hoạt và những người được trạm y tế xác định suy giảm khả năng tự chăm sóc.

Ở Quảng Trị, người cao tuổi hiện chiếm khoảng 17,46% dân số (số liệu tại thời điểm tháng 6/2026), trong đó, có hơn 293.000 người từ 60 tuổi trở lên. Đây là nhóm dân số có nhu cầu chăm sóc đặc thù khi tuổi tác tăng kéo theo nguy cơ mắc bệnh mạn tính, suy giảm khả năng vận động và cần hỗ trợ trong sinh hoạt.

Đoàn xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ" tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Quyên. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khi đó, các hình thức chăm sóc tại cộng đồng hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng tăng. Một bộ phận gia đình chưa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe dự phòng và chăm sóc người cao tuổi tại nhà.

Chính vì vậy, việc xây dựng các điểm chăm sóc ban ngày của tỉnh Quảng Trị được kỳ vọng mở rộng mạng lưới hỗ trợ, giúp người cao tuổi sống vui, khỏe, duy trì khả năng tự chủ và gắn bó với gia đình, cộng đồng.

Việc chủ động chuẩn bị các điều kiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao mang ý nghĩa thực sự quan trọng. Đây vừa là mục tiêu cũng vừa là giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm thiểu khó khăn mà gia đình và xã hội có thể gặp phải khi nhu cầu chăm sóc dài hạn người cao tuổi ngày càng tăng./.

Thành phố Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi TP Hồ Chí Minh sẽ phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi đa tầng, liên thông từ gia đình đến bệnh viện, phù hợp với tình trạng sức khỏe, mức độ phụ thuộc và điều kiện kinh tế của từng người.