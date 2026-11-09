Bộ Y tế phát động chiến dịch chăm sóc trẻ sinh non toàn diện

Sáng 9/11, tại Đà Nẵng, Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ míttinh và Hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non năm 2026.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sỹ Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, trên thế giới cứ 10 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ sinh non.

Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 100.000 trẻ sinh thiếu tháng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe và sự sống. Trẻ đẻ non, nhẹ cân chiếm tới 19% trong mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh, chiếm trên 50% các nguyên nhân gây tử vong sơ sinh.

Theo Tiến sỹ Trần Đăng Khoa, trong những năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, ngành Y tế Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, ghi nhận là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cũng như các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) về giảm tử vong mẹ và giảm tử vong trẻ em.

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm mạnh từ 22,1‰ (năm 2015) xuống còn 16,7‰ (năm 2025); tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 14,7‰ xuống còn 11,2‰ và tỷ suất tử vong sơ sinh ước tính giảm còn 9,0‰.

Hưởng ứng Ngày thế giới vì trẻ sinh non năm 2026, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông cao điểm từ ngày 1- 30/11 với chủ đề: “Để trẻ sinh non phát triển toàn diện, hãy đầu tư vào chăm sóc và theo dõi liên tục.”

Chiến dịch nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chăm sóc trẻ sinh non một cách liên tục, toàn diện, tập trung vào các can thiệp cấp cứu, điều trị; đồng thời chú trọng chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các vấn đề về phát triển thể chất, thần kinh và vận động sau khi trẻ xuất viện.

Cùng với đó, các bệnh viện chuyên khoa sản, nhi từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến trong hồi sức và chăm sóc sơ sinh; đồng thời áp dụng các hướng dẫn chuyên môn quốc gia về chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh, qua đó cứu sống nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân, kể cả những trường hợp có cân nặng khi sinh dưới 500gram.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc trẻ sinh non tại Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Năng lực chuyên môn, nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh còn hạn chế.

Sự chênh lệch giữa các vùng, miền về khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vẫn là rào cản trong việc bảo đảm trẻ sinh non được chăm sóc kịp thời và toàn diện....

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân," Bộ Y tế nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ sở y tế, gia đình và cộng đồng trong triển khai đồng bộ các giải pháp chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sinh non. Trong đó, Bộ xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường chăm sóc sức khỏe phụ nữ có thai, thực hiện hiệu quả các quy trình chuyên môn, chăm sóc theo dõi trẻ sinh non liên tục sau xuất viện, đẩy mạnh truyền thông, huy động sức mạnh toàn xã hội…

Bộ Y tế cũng kêu gọi các cấp, các ngành, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ các gia đình có trẻ sinh non cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần bảo đảm trẻ được chăm sóc đầy đủ, yêu thương và phát triển toàn diện./.



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