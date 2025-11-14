Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị trẻ sinh non.

Các bác sỹ đã điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng thành công nhiều trẻ sinh non/nhẹ cân dưới 500g, mang lại niềm vui cho các gia đình. Trẻ sinh non được cứu sống và phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ, được đến trường học hành bình thường như bao trẻ em khác.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non, với chủ đề “Khởi đầu vững chắc tương lai tươi sáng cho trẻ sinh non,” do Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức ngày 14/11, tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, là điểm sáng trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ cũng như thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện thành công các chỉ số về giảm tử vong mẹ và giảm tử vong trẻ em. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 22,1%o năm 2015 xuống còn 16,9%o năm 2024. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 14,7%o năm 2015 xuống còn 11,3%o năm 2024. Tỷ vong trẻ sơ sinh hiện nay giảm ước tính còn 9,6%o (năm 2015 là 12%o).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có hơn 13 triệu trẻ sinh non, tức là cứ 10 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ sinh non. Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh, chiếm khoảng 1 triệu ca tử vong mỗi năm. Những trẻ sống sót sau sinh non thường phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài như chậm phát triển, khuyết tật vận động, giảm thị lực, thính lực và các rối loạn về hành vi, học tập.

Ông Trần Đăng Khoa - Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) nhấn mạnh sinh non hiện là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của hơn 50% ca tử vong sơ sinh trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tỷ lệ sinh non ước tính dao động từ 8,5% đến 10% tổng số ca sinh và điều đáng lưu ý là khoảng 85% trẻ sinh non có tuổi thai từ 32 tuần trở lên.

Theo ông Khoa, ước tính 75% các trường hợp tử vong do sinh non hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng những can thiệp đơn giản, hiệu quả và chi phí thấp. Sinh non không chỉ là thời điểm sinh sớm hơn dự kiến, mà là một nguy cơ đe dọa sức khỏe toàn diện của trẻ.

Trẻ sinh non có thể đối mặt với vô số biến chứng ngắn hạn như hạ thân nhiệt, hội chứng suy hô hấp, cơn ngừng thở, còn ống động mạch, xuất huyết não, nhiễm khuẩn huyết hay viêm ruột hoại tử.

Những hệ lụy lâu dài cũng không kém phần nặng nề, bao gồm rối loạn phát triển thần kinh, bại não, chậm phát triển trí tuệ - vận động, rối loạn hành vi, hen, bệnh võng mạc, đến các vấn đề chuyển hóa, dinh dưỡng và bệnh thận mạn.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh, để giảm tử vong sơ sinh, đặc biệt là tử vong do sinh non/nhẹ cân, Việt Nam cần tiếp tục tập trung các nguồn lực, tăng cường các can thiệp dự phòng và chăm sóc sơ sinh an toàn, hiệu quả.

Việc giảm tỷ lệ trẻ sinh non và nhẹ cân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều ngành, các cấp chính quyền và toàn cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Bộ Y tế, việc giảm tỷ lệ trẻ sinh non và nhẹ cân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều ngành, các cấp chính quyền và toàn cộng đồng. Cần có sự vào cuộc của các bộ, ngành trong việc đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai; của chính quyền địa phương trong triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; của cộng đồng trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức chăm sóc thai kỳ; cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức quốc tế và trong nước.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trong tháng cao điểm tăng cường triển khai các hoạt động vì trẻ sinh non năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ sinh non, góp phần bảo đảm mọi trẻ em đều có khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống.

Nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non (17/11 hàng năm) và tăng cường các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho nhóm trẻ dễ bị tổn thương này, Bộ Y tế đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai “Tháng cao điểm hành động vì trẻ sinh non” trên toàn quốc từ ngày 1-30/11, tập trung vào truyền thông và tăng cường cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho trẻ sinh non…/.

