Đồng Nai: Gần 80 ngày giành giật sự sống cho bé sinh non 24 tuần

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đến ngày 22/10, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi M.K.C (78 ngày tuổi, ngụ xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai), sinh non khi mới hơn 24 tuần thai đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định, cử động và bú tốt, có thể xuất viện trong tuần tới.

Đây là một trong số rất ít trường hợp trẻ sơ sinh cực non ở tuần thai thứ 24 được nuôi sống trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 5/8, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sinh cực non, cân nặng chỉ 900 gram. Theo người nhà, thai kỳ diễn ra bình thường, nhưng đến tuần thứ 24, sản phụ có biểu hiện ra máu và lên cơn gò nên được đưa vào viện sinh thường một bé trai.

Sau đó, bé trai được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhi được áp dụng các kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh cực non như nằm lồng ấp, hỗ trợ thở CPAP nở phổi, đảm bảo nguồn ôxy trong máu, nuôi ăn tĩnh mạch, nuôi ăn sớm bằng sữa mẹ.

Bác sỹ Huỳnh Thị Thanh, Phó phụ trách Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, trong suốt 78 ngày đồng hành, giành giật sự sống cho bé sơ sinh, đội ngũ y bác sỹ đã trải qua rất nhiều khó khăn.

Các bác sỹ phải cân nhắc từng mililit dịch nuôi dưỡng, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm để tránh tình trạng hạ thân nhiệt và mất nước, kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt.

Tuy nhiên do các bộ phận trong cơ thể chưa hoàn thiện, bệnh nhi đã trải qua nhiều lần bị nhiễm khuẩn, rất nhiều lần bị ngưng thở sinh lý, viêm phổi, phải thở xâm lấn bằng máy thở… Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhi đã hết những cơn ngưng thở sinh lý, đáp ứng tốt và tăng được 1,8kg.

Bé trai sinh non 24 tuần ở Đồng Nai đã ổn định sức khỏe, bú tốt, tăng ký và chuẩn bị được xuất viện. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

“Bệnh nhi sinh cực non nên tất cả các cơ quan đều non như hệ miễn dịch, tuần hoàn, tim mạch, ruột, hô hấp vẫn chưa hoàn thiện. Vì vậy, suốt thời gian qua, đội ngũ y bác sỹ đã nỗ lực không ngừng, chăm sóc từng ngày để em bé phát triển hoàn thiện. Hiện tại chưa ghi nhận bất cứ biến chứng nào trong quá trình phát triển của em bé”, bác sỹ Thanh cho biết.

Theo các bác sỹ, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng sinh non như sản phụ bị cao huyết áp, có tiền sản giật, sản giật, bị các bệnh nhiễm khuẩn, viêm màng ối.

Ngoài ra, sản phụ tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các thuốc lá, chất gây nghiện; trong quá trình mang thai lịch ăn uống, nghỉ ngơi không phù hợp; chưa đủ tuổi làm mẹ; không khám thai định kỳ thường xuyên.

Các bác sỹ khuyến cáo trong quá trình mang thai, sản phụ cần tránh tuyệt đối các tác nhân có thể dẫn đến sinh non, thường xuyên khám thai định kỳ để theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp sinh non, dọa sinh non để có biện pháp kéo dài tuổi thai./.

