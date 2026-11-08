Mở rộng hợp tác quốc tế, đưa tiến bộ y học phục vụ người dân

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh tật, đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật tiên tiến.

Những giải pháp này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hiệu quả điều trị và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Nâng cao hiệu quả phòng, chống ung thư

Ung thư là một trong những thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng, với gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng. Bên cạnh những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, việc phát hiện sớm, bảo đảm người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, giảm chi phí và nâng cao chất lượng chăm sóc vẫn là những yêu cầu cấp thiết.

Trong 2 ngày 5 và 6/11, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập - Best of ASCO 2026” diễn ra với 22 phiên khoa học, gần 120 bài trình bày chuyên môn.

Hội thảo cập nhật tiến bộ ung thư học thế giới trong nhiều lĩnh vực như ung thư vú, phổi, tiêu hóa, phụ khoa, huyết học và nhi khoa; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh ung thư là thách thức lớn đối với y học, đồng thời là vấn đề sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Những tiến bộ của y học thế giới trong chẩn đoán phân tử, giải trình tự gene, điều trị đích, miễn dịch, xạ trị hiện đại và y học chính xác đang từng bước cải thiện tiên lượng, mở rộng cơ hội sống cho người bệnh. Tuy nhiên, thước đo thực chất của tiến bộ y học không chỉ là y học đạt được những thành tựu gì mà còn là những thành tựu ấy đã đến được với bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người được phát hiện sớm, điều trị đúng, sống lâu hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Bác sỹ bệnh viện K thực hiện phẫu thuật nội soi Robot cho bệnh nhân ung thư buồng trứng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, bệnh viện xác định phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường hợp tác quốc tế là những động lực quan trọng. Qua đó, bệnh viện mong muốn đưa các tiến bộ y học thế giới đến gần hơn với người bệnh trong nước, đồng thời từng bước chia sẻ các kết quả nghiên cứu của Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.

Dịp này, Bệnh viện K đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN), đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức, cơ sở y tế quốc tế. Các hoạt động này tạo cơ hội trao đổi chuyên môn, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực điều trị ung thư trong nước.

Song song với cập nhật tiến bộ điều trị và mở rộng hợp tác chuyên môn, công tác phòng ngừa, tầm soát và phát hiện sớm ung thư tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai.

Ngày 7/11, tại Vĩnh Long đã diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát miễn phí ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư nội mạc tử cung cho hơn 1.000 phụ nữ trên địa bàn.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng, đây là những bệnh lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Trong đó, tiêm vaccine HPV và sàng lọc theo hướng dẫn chuyên môn là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Việc khám định kỳ, đánh giá nguy cơ và thực hiện các xét nghiệm phù hợp cũng giúp phát hiện bất thường ở tuyến vú và các bệnh phụ khoa, tạo điều kiện theo dõi, điều trị kịp thời.

Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực khám chữa bệnh

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, việc tăng cường đào tạo chuyên môn, cập nhật kiến thức và ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật y học hiện đại cho đội ngũ y bác sỹ luôn được các cơ sở y tế chú trọng.

Trong 2 ngày 6 và 7/11, hơn 300 bác sỹ thuộc các chuyên ngành tiết niệu, sản phụ khoa, vật lý trị liệu và các lĩnh vực liên quan trên cả nước được các chuyên gia đầu ngành đến từ Việt Nam, Italy và Philippines đào tạo chuyên sâu về chẩn đoán, điều trị bệnh lý tiết niệu ở phụ nữ theo hướng dẫn thực hành hiện đại chuẩn châu Âu.

Chương trình đào tạo góp phần cập nhật tiến bộ y khoa, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy phát triển chuyên ngành Niệu nữ-Niệu chức năng tại Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết các bệnh lý niệu nữ và rối loạn chức năng sàn chậu như bàng quang tăng hoạt, tiểu không tự chủ, sa tạng chậu, đau vùng chậu mạn tính và nhiễm khuẩn niệu tái phát ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, tâm lý và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Tuy nhiên, do tính chất tế nhị, nhiều người bệnh còn e ngại chia sẻ triệu chứng, chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Việc chăm sóc các bệnh lý này đòi hỏi quy trình toàn diện, từ thăm khám, đánh giá chức năng, xác định nguyên nhân đến lựa chọn phương pháp điều trị và theo dõi lâu dài. Trong đó, phối hợp liên chuyên khoa giữa tiết niệu, sản phụ khoa và phục hồi chức năng có vai trò quan trọng trong cá thể hóa điều trị.

Cùng với đào tạo chuyên môn, ứng dụng công nghệ hiện đại trong huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa cũng ghi nhận bước tiến mới. Trong khuôn khổ chương trình đào tạo phẫu thuật robot từ ngày 30/10 đến 4/11/2026, Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu tiên tổ chức đào tạo thực nghiệm phẫu thuật robot từ xa, kết nối hai hệ thống robot Kangduo SR2000 tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (Thành phố Hồ Chí Minh), cách nhau gần 1.000km.

Êkíp kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp triển khai các kỹ thuật phẫu thuật robot thực nghiệm từ xa. (Ảnh: TTXVN phát)

Dưới sự chỉ đạo của Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, các chuyên gia tại bệnh viện điều khiển hệ thống robot từ xa, thực hiện hướng dẫn và đào tạo kỹ thuật phẫu thuật trên động vật thực nghiệm.

Thông qua mạng 5G chuyên dụng có độ trễ thấp, hình ảnh 3D độ nét cao và thao tác phẫu thuật được truyền trực tiếp giữa hai đầu cầu, giúp hệ thống robot tiếp nhận tín hiệu và thực hiện chính xác các kỹ thuật phẫu tích, cắt đốt, khâu nối.

Các kỹ thuật được thực hiện gồm cắt túi mật, cắt gan bán phần, nối vị tràng, cắt thận bán phần và toàn phần. Bên cạnh quan sát, học viên còn được trực tiếp thực hành tại phòng mổ thực nghiệm, qua đó rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng làm chủ thiết bị. Thành công của chương trình mở ra hướng ứng dụng công nghệ kết nối từ xa trong đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật robot, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế trong nước.

Cùng với đẩy mạnh đào tạo nhân lực, việc tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến tại các bệnh viện địa phương góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh lý phức tạp.

Tại Cần Thơ, từ ngày 5 đến 8/11 đã diễn ra Hội nghị cập nhật nhiều kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi cột sống ít xâm lấn, thay đĩa đệm nhân tạo, ứng dụng hệ thống định vị trong phẫu thuật, can thiệp tim mạch, điều trị đột quỵ và hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp ngoài cơ thể (ECMO).

Các chuyên gia quốc tế phối hợp với bác sỹ trong nước hội chẩn, phẫu thuật thị phạm ba trường hợp bệnh lý cột sống phức tạp. Việc chuyển giao các kỹ thuật này giúp nâng cao năng lực chuyên môn, tạo điều kiện để người dân Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận dịch vụ điều trị chuyên sâu tại địa phương, giảm chi phí và khó khăn do chuyển tuyến xa.

Việc chủ động tiếp cận thành tựu y học thế giới, mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực chuyên môn là những hướng đi quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây cũng là cơ sở để ngành y tế thúc đẩy đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Việt Nam và Đan Mạch mở rộng hợp tác y tế công nghệ cao Bệnh viện Đại học Aalborg sẵn sàng thúc đẩy hợp tác lâu dài với đối tác Việt Nam trong quản trị bệnh viện thông minh, chuyển đổi số, AI, nghiên cứu lâm sàng, y học chính xác và đào tạo nhân lực.