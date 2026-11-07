Chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2025 vô địch Code Tour 2026

Lê Kiến Thành, sinh viên năm hai Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã giành ngôi Quán quân Code Tour 2026, sau khi xuất sắc vượt qua 50 đối thủ tham gia vòng chung kết trực tiếp tại VNG Campus, trên tổng số hơn 1.800 thí sinh đăng ký.

Thành từng giành Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế (IOI) 2025 tại Bolivia và Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO) 2025, và từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho những thành tựu ấn tượng này.

Mùa thứ 8 của cuộc thi lập trình thuật toán do VNG khởi xướng và đồng tổ chức cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận ba học sinh Trung học Phổ thông lọt vào top 10 chung cuộc, trong đó có Á quân Nguyễn Văn Gia Bảo (lớp 12, trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng).

Thành không phải trường hợp duy nhất đến với Code Tour khi đã có thành tích thi đấu. Các thí sinh như Đỗ Gia Huy (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên), Trần Hoàng Sơn (Đại học FPT), Nguyễn Lê Hoàng Long (Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội),... vào chung kết năm nay từng tham gia các đấu trường tin học quốc gia và quốc tế, nhưng vẫn chọn Code Tour để thử sức và giao lưu với cộng đồng lập trình trong nước.

Dù AI đang là xu hướng rất "hot" trong giới học thuật và công nghệ tại thời điểm này, Code Tour 2026 vẫn giữ trọng tâm lập trình thuật toán và không cho phép sử dụng công cụ AI trong thời gian thi. Bộ đề năm nay gồm 6 bài, từ các bài toán số học, hình học quen thuộc đến những kỹ thuật tối ưu nâng cao. Thí sinh cần nhạy bén trong quan sát toán học và biết chia nhỏ vấn đề phức tạp để tìm lời giải nhanh, chính xác.

Top 50 tranh tài tại Chung kết Code Tour 2026. (Ảnh: VNG)

Theo Lê Kiến Thành, chính lựa chọn này đã làm nên sức hút của cuộc thi. "Đối với cá nhân em, trong một cuộc thi lập trình, việc tranh tài bằng tư duy thuật toán thuần túy thay vì sử dụng công cụ AI giúp trải nghiệm thi đấu trọn vẹn và thú vị hơn. Trong thời đại công nghệ hiện nay, kỹ năng ứng dụng AI rất quan trọng, nhưng lập trình viên vẫn cần rèn luyện tư duy cho những trường hợp hoặc công việc đặc thù không cho phép sử dụng AI," Thành chia sẻ.

Khi các công cụ AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình viết mã, kiểm thử và tối ưu phần mềm, yêu cầu đối với người làm công nghệ cũng thay đổi. Doanh nghiệp cần những kỹ sư hiểu bản chất vấn đề, biết thiết kế lời giải và kiểm chứng được kết quả mà máy tạo ra.

Xu hướng này đặt ra yêu cầu sớm phát hiện và bồi dưỡng tài năng công nghệ. Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt. Trên thực tế, một kỹ sư giỏi không thể hình thành sau một khóa học ngắn, mà là kết quả của nhiều năm rèn luyện kỹ năng, trau dồi tư duy và cọ xát thực tế, thường bắt đầu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Vì vậy, các cuộc thi lập trình hiện nay giữ vai trò là sân chơi để tài năng trẻ thử sức với những bài toán khó, so tài cùng bạn bè đồng trang lứa và kết nối với cộng đồng công nghệ.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Trưởng Ban Kỹ thuật Code Tour 2026, đánh giá đây là sân chơi bổ ích, khuyến khích các bạn trẻ thể hiện năng lực tư duy lập trình.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Minh Triết trao giải cho Á quân Nguyễn Văn Gia Bảo tại vòng Chung kết Code Tour 2026. (Ảnh: VNG)

"Với đề bài xoay quanh thuật toán, cấu trúc dữ liệu và giải quyết vấn đề, thí sinh có cơ hội trau dồi những kỹ năng nền tảng để tìm ra các giải pháp sáng tạo, tối ưu và đạt độ chính xác cao trong môi trường thực tế sau này," Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Minh Triết nhấn mạnh.

Sau mùa giải, các bạn tiếp tục được luyện tập trên nền tảng Code Tour, với sự đồng hành của các chuyên gia và giảng viên công nghệ./.

Ra mắt không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh Saigon AI Hub đặt tại VNG Campus, là không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh dành cho các giảng viên, sinh viên, các chuyên gia, nhóm nghiên cứu trẻ và cộng đồng công nghệ.