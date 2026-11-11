Thủ tướng đánh giá Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định vững chắc vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu cả nước về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh với quy mô đào tạo lớn.

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956-2026) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn xa” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân Thủ tướng tin tưởng Đại học Kinh tế Quốc dân sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam, một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế.