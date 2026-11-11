Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các tập đoàn Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp của Nhật Bản.

Trong cuộc tiếp ông Hironori Kamezawa - Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của tập đoàn trong sự phát triển lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Việt Nam; mong muốn MUFG tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Ông Hironori Kamezawa cho biết MUFG hướng tới trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ toàn diện, vượt ra ngoài phạm vi các dịch vụ tài chính truyền thống; mong muốn hỗ trợ huy động nguồn vốn; thúc đẩy kết nối kinh doanh.

Hiện MUFG có quan hệ hợp tác với VietinBank, mong muốn các cơ quan, ban, ngành tiếp tục tạo điều kiện để phát huy tốt nhất thế mạnh của hai ngân hàng trong việc phục vụ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, không chỉ thông qua nguồn vốn Chính phủ và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), mà còn thông qua sự tham gia của các định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn MUFG không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ tài chính, mà trở thành đối tác cùng Việt Nam huy động nguồn lực cho phát triển và kết nối dòng vốn, công nghệ giữa hai nước.

Ghi nhận những kết quả MUFG đã đạt được tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa quan hệ hợp tác sang một giai đoạn mới: từ cung cấp dịch vụ tài chính và kết nối doanh nghiệp sang cùng huy động nguồn vốn dài hạn cho hạ tầng chiến lược quốc gia, dẫn dắt dòng vốn Nhật Bản vào các ngành công nghệ cao và góp phần xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam.

Đồng tình với nhận định của MUFG cho rằng hai bên còn nhiều dư địa để huy động rộng rãi hơn nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị MUFG phối hợp với mục tiêu từng bước xây dựng sự hiện diện ổn định và uy tín của Việt Nam trên thị trường vốn Nhật Bản và quốc tế.

Việt Nam cam kết đồng hành với MUFG để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, thành công tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Shingo Ueno, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong cuộc tiếp ông Shingo Ueno - Giám đốc đại diện, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo (Sumitomo Corporation), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả hợp tác; trân trọng cam kết của Sumitomo về tạo ra giá trị dài hạn và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. Đó cũng chính là điều Việt Nam mong muốn ở các đối tác chiến lược của mình: không chỉ đầu tư khi thuận lợi, mà đồng hành lâu dài qua từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Ông Shingo Ueno bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn; cho biết Tập đoàn Sumitomo đã đồng hành qua nhiều giai đoạn phát triển của Việt Nam.

Hiện nay, Sumitomo triển khai dự án thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội và chuỗi siêu thị FujiMart, đều hợp tác với Tập đoàn BRG, cùng các hoạt động kinh doanh liên quan đến bảo hiểm.

Gần đây, tập đoàn đã đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ trong nước, góp phần phát triển nền kinh tế số của Việt Nam.

Đánh giá cao những ưu tiên phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, ông Shingo Ueno khẳng định tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng bền vững và thịnh vượng của Việt Nam thông qua các lĩnh vực như khu công nghiệp, hạ tầng, phát triển đô thị bền vững, bán lẻ, các hoạt động kinh doanh liên quan đến bảo hiểm và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mỗi giai đoạn hợp tác của Sumitomo đều gắn với một nhu cầu phát triển cụ thể của Việt Nam; cho rằng đây là cách tiếp cận đúng và cần được tiếp tục trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Việt Nam và Sumitomo xây dựng một chương trình hợp tác có tầm nhìn dài hạn hơn, tập trung vào 4 trụ cột: khu công nghiệp và hạ tầng; phát triển đô thị bền vững; chuyển đổi năng lượng; chuyển đổi số và các dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống như bán lẻ, bảo hiểm.

Sumitomo sớm làm rõ danh mục dự án cụ thể, quy mô, địa điểm và các điều kiện cần thiết để các cơ quan Việt Nam cùng nghiên cứu. Hai bên có thể xác định một số dự án và công việc cụ thể, đầu mối chịu trách nhiệm và tiến độ triển khai, thay vì chỉ dừng lại ở các định hướng chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thành công của Sumitomo tại Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với một doanh nghiệp, mà sẽ góp phần vào sự tăng trưởng bền vững, thịnh vượng của Việt Nam và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tiếp đại diện Tập đoàn SoftBank Group Corp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quá trình phát triển của SoftBank từ một doanh nghiệp phân phối phần mềm trở thành tập đoàn đầu tư công nghệ, viễn thông và trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Các quyết định đầu tư của tập đoàn cho thấy tư duy dài hạn và khả năng nhận diện sớm các xu hướng công nghệ mang tính đột phá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn SoftBank không chỉ là nhà đầu tư, mà trở thành đối tác cùng Việt Nam xây dựng năng lực hạ tầng AI và hệ sinh thái công nghệ, góp phần vào quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Đại diện Tập đoàn SoftBank cho biết chiến lược hiện nay của tập đoàn tập trung vào 4 lĩnh vực: mô hình và ứng dụng AI (hợp tác chiến lược với OpenAI, phát triển AI doanh nghiệp và tác nhân AI); công nghệ bán dẫn thông qua Arm; hạ tầng AI (trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện và năng lực tính toán AI, bao gồm dự án Stargate); AI vật lý và robot.

Trong thời gian tới, đại diện SoftBank mong muốn cùng các đối tác Việt Nam nghiên cứu các cơ hội về trung tâm dữ liệu AI và hạ tầng số liên quan tại Việt Nam, trong các lĩnh vực: giải pháp điện có thể triển khai nhanh, kết nối, hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ Việt Nam và thị trường khu vực.

Ghi nhận sự hiện diện của hệ sinh thái SoftBank tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn lớn hơn nhiều so với quy mô hiện nay, nhất là khi đặt trong định hướng chiến lược của tập đoàn về siêu trí tuệ nhân tạo; mong muốn từ hiện diện thông qua dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) sang cùng nghiên cứu, xây dựng hạ tầng AI và hạ tầng số tại Việt Nam, phục vụ Việt Nam và thị trường khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Tập đoàn SoftBank tập trung nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Việt Nam một cách bài bản, không chỉ là một trung tâm dữ liệu đơn lẻ mà một hệ sinh thái hạ tầng AI đồng bộ; làm rõ giải pháp công nghệ, phương án nguồn điện và quy mô theo từng giai đoạn; thực hiện các giải pháp kết nối cho hạ tầng AI tại Việt Nam; hợp tác công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đưa nội dung phát triển nguồn nhân lực vào các phương án hợp tác ngay từ đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam không chỉ mong muốn người lao động vận hành, mà cần đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có khả năng thiết kế, vận hành và làm chủ các hệ thống trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI và công nghệ liên quan; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản Tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản.