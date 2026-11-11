Bộ trưởng Tài chính làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 10/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã có buổi làm việc song phương với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) tại thủ đô Tokyo.

Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và ông Maeda Tadashi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị JBIC, cùng các lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Maeda Tadashi và Ban lãnh đạo JBIC sau chuyến thăm của lãnh đạo ngân hàng tại Hà Nội vào tháng 10 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh cuộc gặp mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Nhìn lại chặng đường hợp tác, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của JBIC trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nhiều năm qua.

Hai bên đã trao đổi về xu hướng chuyển dịch năng lượng và các nỗ lực hợp tác nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam đánh giá cao vai trò chủ động của Chính phủ Nhật Bản và JBIC trong việc thúc đẩy “Cộng đồng Phát thải Ròng bằng 0 châu Á” (AZEC) cũng như sáng kiến “Đối tác tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng và tài nguyên châu Á” (POWERR Asia).

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động, các sáng kiến này mang ý nghĩa thiết thực giúp nâng cao năng lực thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị JBIC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam và các đối tác Nhật Bản để hoạch định các cơ chế tài chính linh hoạt, phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn, qua đó thúc đẩy các dự án hạ tầng, năng lượng mang tính đột phá và lan tỏa cao tại Việt Nam.

Trao đổi về định hướng phát triển trong thời gian tới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030. Điều này đặt ra nhu cầu rất lớn về huy động nguồn lực dài hạn để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Chính phủ Việt Nam xác định phát triển thị trường vốn trong nước phải gắn liền với việc mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn từ thị trường tài chính quốc tế.

Bộ Tài chính đánh giá cao vị thế của JBIC - một định chế tài chính quốc tế hàng đầu - và mong muốn JBIC tiếp tục đồng hành, chia sẻ thông lệ quốc tế, hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường tài chính hiện đại, minh bạch.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề nghị JBIC tiếp tục tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về công tác huy động vốn trên thị trường vốn toàn cầu, giúp Việt Nam đa dạng hóa kênh huy động, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

Cũng tại buổi tiếp, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã đề nghị JBIC phát huy vai trò cầu nối, cung cấp thông tin về xu hướng của các nhà đầu tư Nhật Bản và hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách thu hút đầu tư mang tính cạnh tranh cao.

Bộ Tài chính kỳ vọng JBIC sẽ phối hợp thúc đẩy dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam, ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng xanh, hạ tầng thông minh, chất bán dẫn và điện tử công nghệ cao; các dự án có tính lan tỏa, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu. Đồng thời, mong muốn JBIC hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Về phía JBIC, Chủ tịch Maeda Tadashi bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm và tạo điều kiện của Bộ Tài chính Việt Nam. Lãnh đạo JBIC khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt và thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển phồn vinh của hai quốc gia.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 5-10/11, Bộ Tài chính đã tổ chức chương trình tiếp xúc với nhà đầu tư không kèm phát hành (Non-Deal Roadshow, NDR) tại Nhật Bản, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nhật Bản từ ngày 8-11/11.

Chương trình nhằm tìm hiểu khả năng phát hành trái phiếu Chính phủ Việt Nam trên thị trường Nhật Bản, tiếp nối hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư tại Mỹ tháng 10/2026 vừa qua.

Đoàn công tác đã có nhiều buổi trao đổi và làm việc với các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty quản lý tài sản và doanh nghiệp bảo hiểm lớn của Nhật Bản; đồng thời chào xã giao và làm việc với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I).

Các buổi làm việc tập trung trao đổi về kế hoạch huy động vốn quốc tế của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là khả năng phát hành trái phiếu bằng đồng Yen Nhật Bản (trái phiếu Samurai).

Nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến khối lượng, kỳ hạn, thời điểm, lợi suất phát hành. Bảo lãnh trái phiếu của JBIC cũng được các nhà đầu tư quan tâm và nhấn mạnh, đây là yếu tố quan trọng để các tổ chức xem xét đầu tư trái phiếu Samurai, đặc biệt là đối với đợt phát hành đầu tiên.

Các nhà đầu tư cũng đặc biệt quan tâm đến lộ trình cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam hướng tới mức xếp hạng đầu tư (Investment Grade) trước năm 2030. Đây được xem là yếu tố quan trọng để các tổ chức quyết định tham gia đầu tư trái phiếu Samurai. Phần lớn nhà đầu tư quan tâm đến kỳ hạn 3-5 năm, một số tổ chức có thể xem xét kỳ hạn dài hơn nếu có cơ chế bảo lãnh phù hợp.

Nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao kết quả Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Theo đó, để có khả năng chống chịu với những bất ổn địa chính trị dẫn đến bất ổn về thị trường tài chính toàn cầu và đạt được tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Việt Nam đã thực thi các chính sách linh hoạt và phù hợp.

Nhà đầu tư Nhật Bản cũng quan tâm đến các động lực tăng trưởng trung và dài hạn của Việt Nam, gồm đầu tư công, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo; đồng thời chú ý đến các lĩnh vực công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng dữ liệu và các dự án hạ tầng trọng điểm.

Các vấn đề về điều hành tỷ giá, dự trữ ngoại hối, tác động của chính sách thuế quan Mỹ, thị trường bất động sản và an toàn hệ thống ngân hàng cũng được trao đổi tại các buổi làm việc tiếp xúc với nhà đầu tư.

Các tổ chức đầu tư đề nghị làm rõ khuôn khổ tài khóa, cơ cấu nguồn huy động vốn, nghĩa vụ trả nợ và tác động của các dự án trọng điểm Việt Nam dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 đối với nhu cầu vay vốn, tính bền vững của nợ công. Một số nhà đầu tư cũng quan tâm đến khả năng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 10/11, Đoàn công tác đã chào xã giao và làm việc với R&I. Buổi làm việc diễn ra sau khi R&I nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB- (Triển vọng Ổn định) hôm 8/10. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt mức xếp hạng đầu tư (Investment Grade) theo đánh giá của R&I.

Theo R&I, quyết định nâng hạng ghi nhận tiềm năng tăng trưởng cao gắn với nỗ lực cải cách của chính phủ, dư địa tài khóa dồi dào và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

R&I cũng nhận định mức BBB- là điểm khởi đầu, hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam có thể tiếp tục được cải thiện nếu nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc.

Đánh giá của R&I là căn cứ tham khảo quan trọng đối với các nhà đầu tư Nhật Bản. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam-Nhật Bản.

Kết quả các cuộc tiếp xúc cho thấy sự quan tâm của các định chế tài chính Nhật Bản đối với triển vọng kinh tế Việt Nam và khả năng tham gia thị trường vốn của Chính phủ Việt Nam trong vai trò là người đi vay/nhà phát hành trái phiếu. Đồng thời, các ý kiến trao đổi giúp Việt Nam nắm bắt yêu cầu của nhà đầu tư về xếp hạng tín nhiệm, cơ chế bảo lãnh trái phiếu Samurai, lợi suất và kỳ hạn trái phiếu.

Chương trình NDR góp phần tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư quốc tế, phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng phương án huy động vốn phù hợp với điều kiện thị trường, qua đó thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam-Nhật Bản, đa dạng hóa nguồn vốn và mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế cho Việt Nam./.

Tăng cường kết nối phát triển thị trường tài chính giữa Việt Nam-Nhật Bản Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tập đoàn Chứng khoán Daiwa, thúc đẩy kết nối thị trường vốn Việt Nam-Nhật Bản và thu hút nguồn vốn dài hạn, chất lượng cao.