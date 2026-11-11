Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956-2026) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn xa” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người lao động, sinh viên, học viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Khẳng định vị thế là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu

Phát biểu chào mừng tại Lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân Bùi Đức Thọ cho biết Đại học Kinh tế Quốc dân được hình thành khi đất nước cần và đã đi lên cùng với sự phát triển của đất nước, trong chặng đường phát triển đó Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định được sự đóng góp to lớn và có tính tiên phong.

Đặc biệt trong công cuộc Đổi mới, nhà trường đã tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; tham gia đổi mới tư duy kinh tế, nghiên cứu và tư vấn chính sách, đóng góp vào quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phó Giáo sư, tiến sỹ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956-2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội tin tưởng lựa chọn là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của Thủ đô. Trong giai đoạn tới, Đại học Kinh tế Quốc dân xác định mục tiêu lọt vào Top 100 châu Á theo các lĩnh vực thế mạnh, và hơn thế nữa trở thành đại học có tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới, là trung tâm của hệ sinh thái phát triển bền vững, phụng sự sự phát triển của đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đức Thọ nhấn mạnh với khát vọng được cống hiến như biết bao thế hệ đi trước, với lực lượng mạnh về chất, giàu bản lĩnh, đa dạng về lĩnh vực, Đại học Kinh tế Quốc dân sẵn sàng đóng góp thiết thực, tích cực cho đất nước trước vận hội phát triển mới. Đại học Kinh tế Quốc dân cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, phát huy vai trò tư vấn chính sách và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; cụ thể hóa các định hướng chiến lược thành những chương trình, đề án, nhiệm vụ có mục tiêu, lộ trình, sản phẩm đầu ra và kết quả đo lường được, xây dựng nhà trường trở thành trung tâm tri thức kinh tế-quản trị có tầm vóc, đóng góp ngày càng thiết thực cho đất nước trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đại học Kinh tế quốc dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế Quốc dân vì có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thủ tướng cũng trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho nhà trường vì thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của nhà trường trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Thủ tướng chỉ rõ, năm 1956 - khi đất nước còn muôn vàn khó khăn, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Trung ương được thành lập, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ có trình độ, có năng lực tổ chức và quản lý nền kinh tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Trong những năm tháng chiến tranh vô cùng gian khổ, các thế hệ thầy và trò nhà trường vừa kiên trì sự nghiệp dạy và học, rèn đức, luyện tài, vừa sẵn sàng gánh vác trọng trách với Tổ quốc; nhiều thầy giáo, sinh viên đã gác bút nghiên, xếp lại ước mơ, hoài bão của mình để xung phong lên đường ra tiền tuyến, cống hiến máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc.

Thủ tướng đánh giá sau 70 năm xây dựng và phát triển, ngày nay, Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định vững chắc vị thế là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu cả nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh với quy mô đào tạo lớn, cùng mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp, đảm nhiệm nhiều vị trí then chốt trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau; đi đầu trong đổi mới giáo dục đại học khối kinh tế-quản trị, nhất là hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo với 88 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với sinh viên trong nước và quốc tế đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhiều báo cáo, nghiên cứu, phản biện chính sách của nhà trường đã trở thành cơ sở khoa học quan trọng, đóng góp hiệu quả vào quá trình hoạch định những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cũng như tham gia tư vấn nâng cao hiệu quả quản trị cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức.

Năm 2026, đóng góp của Đại học Kinh tế Quốc dân đối với sự phát triển của cộng đồng được xếp hạng thứ 85 thế giới theo tiêu chí tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng việc làm, góp phần thiết thực vào mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

“70 năm là một chặng đường đủ dài để một ngôi trường khẳng định bản sắc, bồi đắp truyền thống và tạo dựng những giá trị bền vững cho xã hội. Đồng thời, giá trị lớn nhất của một cơ sở giáo dục đại học không chỉ nằm ở những công trình, những thành tích hay những con số, mà còn nằm ở giá trị, uy tín được vun đắp, khát vọng được hun đúc, kiến thức được truyền thụ, những thế hệ sinh viên trưởng thành với nền tảng trình độ cao, hoài bão cống hiến và những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho đất nước. Đó cũng chính là cội nguồn làm nên niềm tự hào của Đại học Kinh tế Quốc dân hôm nay,” Thủ tướng nêu rõ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những nỗ lực, cống hiến và thành tựu rất đỗi tự hào mà tập thể đội ngũ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân qua các thời kỳ đã đạt được, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng và công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Thủ tướng nhấn mạnh giai đoạn phát triển mới của đất nước đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, toàn diện về đổi mới mô hình phát triển và các động lực tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia; trong bối cảnh tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, công nghệ mới không ngừng làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị, đòi hỏi nền kinh tế phải nâng cao hơn nữa khả năng thích ứng, có sức chống chịu và năng lực tự chủ cao hơn, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)

Nhắc lại lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài,” Thủ tướng cho rằng lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng phải chủ động đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ tri thức, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và tinh thần trách nhiệm để đảm đương những nhiệm vụ phát triển hôm nay cũng như giải quyết những vấn đề của tương lai. Sự phát triển của một trường đại học phải được đo bằng chất lượng nguồn nhân lực, những giá trị tri thức và những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân phải nhận thức sâu sắc sứ mệnh, trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới; đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, chuyển nhanh và mạnh mẽ từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần các Nghị quyết số 71/NQ-CP và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới; chủ động hơn trong nghiên cứu, tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 150 và đến năm 2035 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực và đến năm 2045 trở thành đại học đẳng cấp quốc tế.

Tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế

Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, nhà trường cần tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hình thành năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng linh hoạt với thực tiễn; chuyển mạnh từ đào tạo theo những gì mình có sang đào tạo theo những gì đất nước cần; tích hợp trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, năng lực số vào các chương trình giảng dạy; chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý, doanh nhân có năng lực dẫn dắt; coi trọng việc rèn luyện tư duy độc lập và sự minh bạch, trung thực, liêm chính trong nghiên cứu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế quốc dân (1956-2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý nhà trường cần nâng tầm chất lượng nghiên cứu khoa học, thực sự trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu của đất nước; tập trung giải quyết những bài toán lớn mang tầm chiến lược quốc gia như đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thủ tướng cho rằng mỗi sản phẩm nghiên cứu cần hướng tới giá trị thực chất, có tính khả thi cao, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả thực tiễn và sự thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất. Kết quả nghiên cứu không dừng lại ở số lượng công bố mà phải được chứng minh bằng chất lượng, được doanh nghiệp ứng dụng, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững. Đồng thời, cần sớm hình thành vườn ươm sáng tạo, quỹ đổi mới sáng tạo, các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, tiến tới hình thành những trung tâm nghiên cứu có tầm khu vực; kết nối cựu sinh viên, doanh nhân, chuyên gia đồng hành cùng thế hệ trẻ; đẩy mạnh mô hình hợp tác thực chất giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và địa phương; chuyển từ hợp tác mang tính kết nối sang cùng xác định bài toán, đặt hàng nghiên cứu, tổ chức thực hiện và ứng dụng hiệu quả kết quả nghiên cứu.

Mặt khác, Thủ tướng đề nghị đổi mới mô hình, cách thức quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ; đẩy mạnh quản trị đại học hiện đại; số hóa các quy trình quản lý cốt lõi; nâng cao hiệu quả tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; xây dựng môi trường quản trị minh bạch, hiệu quả, đề cao tính chủ động và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình hành động cụ thể; xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng học tập, nghiên cứu, quản trị thông minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế quốc dân (1956-2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu bồi đắp và lan tỏa hệ giá trị cốt lõi “Trí tuệ-Đạo đức-Cống hiến” để khẳng định bản sắc và uy tín của nhà trường, trong đó nhà trường phải là nền móng vững chắc, là môi trường an toàn, nhân văn; là nơi gìn giữ và nuôi dưỡng đạo đức, danh dự và uy tín khoa học. Nhà giáo ngoài truyền thụ kiến thức phải là người khơi nguồn cảm hứng, khát vọng, trách nhiệm và lý tưởng sống, là những tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo. Học viên, sinh viên phải thực sự là trung tâm, được tạo mọi điều kiện để phát triển tối đa năng lực của mình, đồng thời không ngừng “rèn đức, luyện tài,” nuôi dưỡng ước mơ, ấp ủ hoài bão để trưởng thành, đóng góp và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trở thành địa chỉ hội tụ trí thức và nhân tài; chuyển từ tham gia sang chủ động kết nối, cùng định hình các mạng lưới học thuật uy tín; thu hút giảng viên, nhà khoa học, sinh viên quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, để mỗi mối quan hệ hợp tác đều tạo thêm nguồn lực cho nhà trường và cho đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để Đại học Kinh tế Quốc dân triển khai nhiệm vụ được giao và tiếp tục phát triển, nhất là trong việc đẩy mạnh cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chiến lược, dự báo kinh tế và tư vấn chính sách; hoàn thiện thể chế về tổ chức, nhân sự, tài chính, đầu tư; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu, hạ tầng số, phòng thí nghiệm dữ liệu lớn và các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại học Kinh tế Quốc dân sớm được giao đất để xây dựng thêm cơ sở mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định để nhà trường có đủ nguồn lực sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển; các Bộ, ngành cùng nhà trường đưa mô hình hợp tác Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp đi vào thực chất.

Chỉ rõ chặng đường 70 năm qua là rất đáng trân trọng và tự hào, nhưng hành trình phía trước đòi hỏi Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục khẳng định tầm vóc và sứ mệnh cao cả của mình, Thủ tướng tin tưởng rằng với bề dày truyền thống và giá trị cốt lõi của mình; với nền tảng vững chắc đã được vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử; với trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học cùng niềm tin và khát vọng vươn lên của sinh viên, học viên, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có những bước tiến vượt bậc trong giai đoạn tới, sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam, một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế; đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng viết lưu bút khi đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày, khu thư viện của Đại học Kinh tế Quốc dân và ghi lưu bút nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập nhà trường./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân Sáng 11/11/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.