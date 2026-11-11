Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 bằng hành động thực chất

Đổi mới công tác cán bộ, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện là những nhiệm vụ Hà Nội tập trung triển khai trong các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Thành phố đặt yêu cầu đánh giá việc thực hiện nghị quyết bằng kết quả công việc, hiệu quả vận hành bộ máy và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Rõ nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm đầu ra

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định cho biết ba nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ có quan hệ chặt chẽ. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nền tảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền là yêu cầu quan trọng và công tác cán bộ là khâu then chốt.

Trên cơ sở Chương trình hành động số 47-CTr/TW ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp thực tiễn Thủ đô.

Việc triển khai phải đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục tình trạng nhiệm vụ trùng lặp, chồng chéo hoặc bị bỏ sót.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định nêu rõ, kế hoạch thực hiện phải bảo đảm “6 rõ:” rõ cơ quan chủ trì, phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch theo lĩnh vực được phân công. Thời hạn được đề ra là trước ngày 5/11/2026.

Các nhóm nhiệm vụ chung tập trung vào hoàn thiện thể chế, pháp luật; xây dựng dữ liệu, hạ tầng số; tăng cường tham vấn, giám sát, nắm bắt dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết. Từng nhóm việc được gắn với cơ quan thực hiện, tạo cơ sở theo dõi tiến độ và đánh giá trách nhiệm.

Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, thể chế hóa các chủ trương thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trong năm 2026.

Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cầu Giấy. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Văn phòng Thành ủy phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, theo dõi nhiệm vụ. Đảng ủy Công an thành phố phối hợp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu, đáp ứng tiến độ kết nối trong năm 2027.

Cùng với đó, thành phố yêu cầu hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi kiến nghị của nhân dân; tăng cường tiếp dân, đối thoại, giám sát việc giải quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát chuyển mạnh sang chủ động phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa hạn chế, khuyết điểm từ sớm; chú trọng trách nhiệm người đứng đầu, chấn chỉnh việc né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Việc thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài cũng được gắn với nhu cầu cụ thể của từng ngành, lĩnh vực. Mỗi cơ quan, đơn vị phải xác định nhiệm vụ nào cần nhân tài, yêu cầu năng lực, sản phẩm đầu ra và điều kiện bảo đảm thực hiện.

Kết quả công tác nhân tài được xem xét bằng giá trị đóng góp, gắn với trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu, thay vì chỉ căn cứ số người được tuyển dụng, thu hút.

Đối với đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, yêu cầu đặt ra là xác định đúng đối tượng, thẩm quyền, quyền và giới hạn theo quy định. Thành phố khuyến khích hoạt động đầu tư, kinh doanh hợp pháp, đóng góp phát triển kinh tế, đồng thời giữ vững kỷ luật Đảng, trách nhiệm nêu gương và kiểm soát xung đột lợi ích.

Đánh giá cán bộ bằng hiệu quả công việc

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, nhấn mạnh việc cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 là thước đo bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Với khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu xử lý khẩn trương, thành phố phải đổi mới phương pháp lãnh đạo và lề lối làm việc.

Cấp ủy các cấp cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thẩm quyền quản lý, điều hành của chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân; khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo.

Trong từng thời điểm, thành phố phải xác định nhiệm vụ ưu tiên, lựa chọn cách chỉ đạo phù hợp và theo đuổi việc giải quyết đến cùng.

“Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, không xin ý kiến nhiều vòng để né tránh trách nhiệm; việc vượt thẩm quyền phải có đầu mối hướng dẫn và thời hạn xử lý rõ ràng,” Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu.

Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động của cơ sở. Các cơ quan thành phố phải chủ động phối hợp với xã, phường tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chính quyền cơ sở gần dân. Việc hỗ trợ phải đi cùng kiểm tra, giám sát, xử lý biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật.

Cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy cho rằng Hà Nội không thể xây dựng mô hình phát triển mới, quản trị hiện đại nếu tư duy, năng lực, phương pháp và đội ngũ cán bộ không đổi mới tương xứng.

Thành phố cần rà soát tổng thể đội ngũ gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức, xác định vị trí việc làm; liên thông các khâu quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng, sàng lọc cán bộ và dự báo nhu cầu nhân lực.

Thực tiễn vận hành bộ máy cơ sở đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết: chênh lệch trình độ, năng lực lãnh đạo giữa cán bộ các xã, phường; nơi thừa, nơi thiếu cán bộ chuyên môn; người đứng đầu có nơi chưa phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết.

Từ thực tế đó, thành phố yêu cầu đánh giá cán bộ thường xuyên, đa chiều, định lượng bằng hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Kết quả đánh giá phải trở thành căn cứ thực chất để đào tạo, giao việc, bố trí, điều chuyển hoặc thay thế cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy lắng nghe, đánh giá toàn diện và kịp thời thay thế những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Thành phố tiếp tục khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo cơ hội để người có năng lực, tâm huyết được giao trọng trách.

Một yêu cầu khác là xử lý dứt điểm điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan phải hoàn thiện cơ chế phối hợp, rà soát quy định chồng chéo, bất cập và nội dung thiếu hướng dẫn.

Khi vướng mắc về cơ chế đã được tháo gỡ nhưng công việc vẫn chậm, phải xem xét năng lực tổ chức thực hiện, chất lượng phối hợp, trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu.

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, mỗi vướng mắc phải được xác định rõ nguyên nhân, cơ quan chủ trì và thời hạn giải quyết; không để kiến nghị kéo dài, chuyển qua nhiều cơ quan mà không có kết quả.

Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và chỉ đạo trên cơ sở dữ liệu phải góp phần cắt giảm thủ tục rườm rà, các tầng nấc trung gian.

Việc theo dõi thực hiện nghị quyết tập trung vào nhiệm vụ chậm tiến độ, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Người đứng đầu phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tiến độ, chất lượng công việc, không để công việc chỉ chuyển động khi có yêu cầu, nhắc nhở của cấp trên. Thành phố tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công, đất đai, đầu tư và hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Với những vấn đề dân sinh bức xúc, được kiến nghị nhiều lần, cơ quan có thẩm quyền phải tập trung giải quyết; trường hợp chưa thể xử lý ngay phải đối thoại, giải thích rõ căn cứ và lộ trình.

Phát huy giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, Hà Nội đặt kết quả thực tế, sự hài lòng của người dân làm thước đo thực hiện nghị quyết, gắn trách nhiệm lãnh đạo với chuyển biến trong từng công việc ở cơ sở.

Theo số liệu thống kê năm 2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 498.588 đảng viên, trong đó 43.556 đảng viên làm kinh tế tư nhân tại địa phương.

Cụ thể, có 1.473 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 1.772 đảng viên giữ chức vụ quản lý tại doanh nghiệp tư nhân và 40.311 đảng viên không giữ chức vụ quản lý. Toàn thành phố có 2.842 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.../.

Hà Nội đổi mới quản trị tổ chức bộ máy và sử dụng đội ngũ Hà Nội thực hiện quy trình 8 bước, sử dụng 9 biểu nghiệp vụ và 3 phương pháp xác định nhu cầu nhân lực, tùy tính chất công việc, nhu cầu nhân lực xác định theo cơ cấu, chức danh khối lượng công việc.