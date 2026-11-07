Hà Nội đổi mới quản trị tổ chức bộ máy và sử dụng đội ngũ

Hà Nội đang đưa kết quả, tiến độ và chất lượng công việc vào đánh giá cán bộ hằng tháng; đồng thời rà soát từng vị trí việc làm để xác định nhu cầu nhân lực trong hệ thống chính trị.

Hai việc được triển khai song song, cùng bắt đầu từ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và sản phẩm mà mỗi cá nhân phải hoàn thành. Kết quả rà soát sẽ là căn cứ để bố trí, đào tạo, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Đánh giá hằng tháng bằng kết quả công việc

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên, đổi mới đánh giá cán bộ ở Thủ đô hướng tới chuyển từ nhận xét định tính sang đánh giá bằng mục tiêu, kết quả, sản phẩm và dữ liệu.

Từ đầu năm 2026, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu đổi mới cách đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; lấy tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc và trách nhiệm cá nhân làm căn cứ. Cách làm này nhằm khắc phục tình trạng kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa được lượng hóa đồng đều và việc đánh giá cá nhân ở một số đơn vị chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Theo Quy định số 11-QĐ/TU ngày 25/3/2026 của Thành ủy Hà Nội, việc đánh giá, xếp loại được thực hiện hằng tháng theo phương pháp quản trị bằng mục tiêu và kết quả then chốt (OKR) kết hợp với chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI). Mục tiêu và kết quả cần đạt được xác định khi giao việc.

Các chỉ số về số lượng, chất lượng và tiến độ là căn cứ xem xét mức độ hoàn thành. Danh mục nhiệm vụ, sản phẩm được xây dựng từ chức năng của cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm của từng cá nhân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đẩy mạnh mô hình hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy dữ liệu làm nền tảng. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)

Trên nền tảng HanoiWork, các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch công tác tháng, giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và cập nhật minh chứng. Cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, cấp có thẩm quyền xem xét, xếp loại và kết quả được công khai trong cơ quan, đơn vị.

Việc theo dõi theo tháng giúp người quản lý phát hiện những phần việc chậm tiến độ, xem xét nguyên nhân và điều chỉnh cách thực hiện. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc phạm vi quản lý. Điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm khoảng 70% tổng điểm, kết hợp với các tiêu chí chung về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật.

Khi giao nhiệm vụ, việc xác định sản phẩm và thời hạn giúp cá nhân biết rõ phần việc phải hoàn thành. Khi đánh giá, minh chứng cập nhật trong quá trình xử lý giúp cấp có thẩm quyền đối chiếu giữa yêu cầu ban đầu với kết quả thực tế, nhất là đối với công việc cần nhiều đầu mối phối hợp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 183/183 cơ quan, đơn vị đã thiết lập danh mục nhiệm vụ, sản phẩm dùng chung. Các đơn vị tạo lập 877.672 nhiệm vụ, trong đó có 13.393 nhiệm vụ chiến lược. Riêng tháng 8/2026 có 42.359 cán bộ được đánh giá theo KPI và OKR; trong đó 414 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Kết quả xếp loại hằng tháng được sử dụng làm căn cứ xét thu nhập tăng thêm, khen thưởng và phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ. Khi một nhiệm vụ có yêu cầu về sản phẩm, tiến độ và chất lượng ngay từ đầu, kết quả đánh giá cũng giúp cơ quan nhận diện năng lực cần bồi dưỡng hoặc phần việc cần điều chỉnh trong phân công. Việc chuẩn hóa danh mục sản phẩm do đó có ý nghĩa đối với cả khâu giao việc và khâu sử dụng cán bộ.

Tính nhu cầu nhân lực từ khối lượng công việc

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, rà soát vị trí việc làm là bước đổi mới cách quản trị tổ chức bộ máy và sử dụng đội ngũ. Thành phố chuyển từ cách quản lý dựa trên cơ cấu tổ chức, số người và chỉ tiêu biên chế hiện có sang quản trị theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, sản phẩm và hiệu quả công việc. Làm rõ khối lượng công việc và yêu cầu năng lực của từng vị trí sẽ giúp phân định thẩm quyền, trách nhiệm, khắc phục tình trạng trùng lặp nhiệm vụ hoặc có nhiều đầu mối cùng xử lý một việc.

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về "hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế" và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương "rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị," Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tham mưu xây dựng dự thảo đề án rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế. Phạm vi rà soát từ cấp thành phố đến cấp xã, bao gồm khối Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Các cơ quan đối chiếu chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp với danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực hiện có.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Anh (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Hà Nội thống nhất thực hiện quy trình 8 bước, sử dụng 9 biểu nghiệp vụ và 3 phương pháp xác định nhu cầu nhân lực. Tùy tính chất công việc, nhu cầu nhân lực được xác định theo cơ cấu, chức danh và định mức hoặc theo khối lượng công việc và thời gian lao động đo được.

Đối với công việc khó chuẩn hóa, việc thẩm định dựa trên sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm và yêu cầu chuyên môn. Kết quả xác định số người cần thiết được đối chiếu với nguồn lực hiện có để xây dựng phương án biên chế từng năm.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu rõ, các cơ quan cần bố trí nhân lực và thời gian tương xứng với quy mô công việc, theo dõi tiến độ theo ngày. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát. Dữ liệu cần chính xác, có thể kiểm chứng và được thẩm định trước khi sử dụng.

Hà Nội đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ hướng dẫn thống nhất cách xác định nhiệm vụ, sản phẩm, tính khối lượng và thời gian thực hiện để thuận lợi cho việc tổng hợp, đối chiếu.

Việc xác định nhu cầu nhân lực còn tính đến tác động của chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế tự chủ. Rà soát từng khâu xử lý giúp nhận diện những công việc có thể đơn giản hóa, tự động hóa hoặc thực hiện trên môi trường số.

Các cơ quan cần làm rõ phần việc Nhà nước trực tiếp thực hiện và phần việc có thể đặt hàng, thuê dịch vụ hoặc xã hội hóa. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng công việc của từng vị trí và số người cần bố trí trong những năm tới.

Riêng đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố, trong quý 3 và quý 4/2026, các đơn vị rà soát, lựa chọn vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực và dự kiến tỷ lệ viên chức theo bậc nghề nghiệp.

Trong quý 1/2027, Sở Nội vụ và các cơ quan được phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc bố trí viên chức vào bậc nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm được phê duyệt phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Các đơn vị sự nghiệp công lập phải đối chiếu nhiệm vụ thực tế với danh mục vị trí việc làm theo quy định của Chính phủ và pháp luật chuyên ngành. Nếu phát sinh nhiệm vụ, trước hết đơn vị xem xét khả năng bố trí vào vị trí hiện có thông qua việc cụ thể hóa bản mô tả công việc, khung năng lực hoặc bậc nghề nghiệp.

Trường hợp thực sự cần bổ sung vị trí mới, Sở Nội vụ hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với từng cơ quan, kết quả rà soát sẽ làm rõ vị trí nào cần bổ sung nhân lực, vị trí nào có thể sắp xếp lại khi nhiệm vụ hoặc phương thức xử lý thay đổi.

Đối với từng cán bộ, bản mô tả công việc và khung năng lực giúp xác định yêu cầu khi giao nhiệm vụ; còn dữ liệu đánh giá hằng tháng cho biết mức độ đáp ứng yêu cầu đó.

Hai nguồn thông tin này là căn cứ để Hà Nội bố trí, đào tạo, sử dụng đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 sát với công việc ở từng cấp, đơn vị./.

Hà Nội công bố 47 quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp bộ máy Bí thư Thành ủy đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm; nhanh chóng nắm bắt công việc, sâu sát cơ sở, giữ vững đoàn kết, thống nhất.