Sinh viên có số lượt đi xe buýt nhiều nhất được trao thưởng iPhone 17

Chiều 6/11, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bốc thăm, trao quà cho những sinh viên có lượt đi xe buýt hợp lệ cao nhất.

Đây là chương trình nhằm khuyến khích sinh viên xây dựng thói quen sử dụng xe buýt và thực hiện định danh khi đi xe buýt.

Chương trình hướng đến nhóm sinh viên có tần suất sử dụng xe buýt cao, được ghi nhận thông qua hệ thống thanh toán và định danh hợp lệ; qua đó, tri ân những hành khách trẻ đã đồng hành cùng xe buýt; đồng thời, khuyến khích sinh viên chủ động lựa chọn phương tiện giao thông công cộng trong hành trình học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Ban Tổ chức đã tiến hành trích xuất, rà soát và đối chiếu dữ liệu từ hệ thống thu phí tự động GoAFC.

Trong đợt đầu tiên này, 10 sinh viên có lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất được lựa chọn để trao thưởng, gồm 2 điện thoại iPhone 17 và 8 voucher mua sắm.

Sinh viên Trần Thanh Lượng, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, có số lượt đi xe buýt nhiều nhất nên được trao trực tiếp 1 chiếc iPhone 17; trong khi đó các sinh viên còn lại bốc thăm để xác định người nhận chiếc iPhone 17 thứ hai và các voucher mua sắm.

Theo ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị kỳ vọng sinh viên sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong việc lựa chọn và lan tỏa thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Mỗi sinh viên không chỉ là một hành khách sử dụng xe buýt mà còn có thể trở thành một đại sứ lan tỏa lối sống xanh, văn minh; góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân và xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Từ ngày 1/7/2026, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hỗ trợ 100% giá vé đối với hành khách sử dụng dịch vụ trên 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn, bao gồm 109 tuyến xe buýt đang được ngân sách hỗ trợ kinh phí (trợ giá) và 25 tuyến xe buýt không trợ giá.

Sau hơn 4 tháng triển khai, lượng khách sử dụng xe buýt đạt hơn 45,3 triệu lượt, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ hành khách sử dụng phương thức định danh, xác thực khi đi xe buýt đạt trên 86%.

Ông Lê Hoàn cho biết qua thống kê, học sinh, sinh viên chiếm khoảng 40 - 45% lượng hành khách đi xe buýt, tùy theo thời điểm. Đây là một trong những nhóm đối tượng quan trọng, có nhu cầu sử dụng xe buýt thường xuyên để đi học hằng ngày.

Thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ nỗ lực triển khai các giải pháp khuyến khích sinh viên cũng như người dân sử dụng xe buýt; đồng thời tiếp tục làm việc với các trường đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để mở thêm tuyến xe buýt, xây dựng các chương trình thu hút sinh viên sử dụng xe buýt nhiều hơn./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xe buýt đạt hơn 30 triệu lượt khách sau ba tháng miễn phí Sau 3 tháng triển khai chính sách hỗ trợ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển 30,6 triệu lượt hành khách.