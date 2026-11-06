Copernicus: Thế giới đang trên đà chứng kiến năm nóng thứ hai trong lịch sử

Ngày 6/11, cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) Copernicus cảnh báo thế giới đang trên đà chứng kiến năm nóng thứ hai trong lịch sử, khi hiện tượng thời tiết El Nino cực mạnh đang làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu.

Trong bản tin hàng tháng, Copernicus cho biết xác suất năm 2026 tương đương hoặc vượt qua mức nhiệt kỷ lục của năm 2024 khoảng 20%.

Ngoài ra, Copernicus nhận định 100% nhiệt độ toàn cầu trong năm 2026 sẽ vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp (được xác định là giai đoạn 1850-1900). Mức trung bình trong giai đoạn từ 2023 đến 2026 dự báo cũng sẽ vượt ngưỡng giới hạn quan trọng được đặt ra trong Thỏa thuận Paris này.

Báo cáo cho biết thế giới vừa trải qua tháng 10 nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu cao hơn 1,75°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng 1,5°C.

Bà Samantha Burgess, chuyên gia chiến lược về khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu (ECMWF) - đơn vị vận hành Copernicus - cho biết hiện tượng El Nino cực mạnh đang góp phần gia tăng nhiệt độ cho một hệ thống khí hậu vốn đã nóng lên do các hoạt động của con người.

Bản tin mới nhất này được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia chuẩn bị tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 9/11 tới.

Hội nghị sẽ kéo dài hai tuần, diễn ra sau một năm đầy biến động với các trận lũ lụt gây chết người ở Nepal, những đợt nắng nóng khắc nghiệt tại châu Âu và các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới.

Từ nhiều tháng nay, các chuyên gia đã cảnh báo từ nhiều tháng nay rằng hiện tượng El Nino này - dự kiến sẽ đạt đỉnh vào cuối năm nay - có khả năng trở thành đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận./.

LHQ cảnh báo nhiệt độ Trái Đất có thể tăng 2,6 độ C vào cuối thế kỷ 21 Báo cáo thường niên của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc nhận định mức tăng nhiệt 2,6 độ C sẽ vượt xa mục tiêu lịch sử được thống nhất trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.