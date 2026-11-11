Hà Nội và các đối tác Nhật Bản thúc đẩy hợp tác chiến lược, thực chất, hiệu quả

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong khuôn khổ chương trình công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản, sáng 10/11, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội đã tới thăm và làm việc với Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt cùng lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn Sojitz tại Trụ sở của Keidanren.

Cùng tham dự đoàn công tác có ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Ueno Shingo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt; ông Fujimoto Masayoshi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt cùng đại diện lãnh đạo Keidanren và các doanh nghiệp Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các tập đoàn bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu thành phố Hà Nội; đồng thời tin tưởng cuộc gặp sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, mang lại những kết quả thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển.

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của thành phố Hà Nội, đại diện các tập đoàn khẳng định Hà Nội là địa bàn có nhiều dư địa phát triển, có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện nay, các tập đoàn đều đang triển khai nhiều dự án đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô, đồng thời góp phần tăng cường kết nối kinh tế giữa hai nước.

Trong thời gian tới, đại diện các tập đoàn khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác, đầu tư và phát triển bền vững.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Keidanren, Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt và lãnh đạo hai tập đoàn Sumitomo, Sojitz tại trụ sở Keidanren. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và đánh giá cao vai trò của Keidanren, Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt, cũng như sự đồng hành của Sumitomo, Sojitz và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư thực chất, lâu dài và cùng có lợi với các đối tác Nhật Bản.

Khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và là nhà đầu tư lớn nhất tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy trân trọng đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản như Canon, Panasonic, Sumitomo Electric, Yamaha, Aeon, Nidec...

Ông Trần Đức Thắng cho biết môi trường đầu tư tại Hà Nội đang đứng trước những cơ hội phát triển đột phá khi Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm được ban hành mở ra đột phá về thể chế, không gian cho phát triển. Thành phố đang tập trung cải cách thực chất thủ tục hành chính, đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung, tạo lập môi trường thuận lợi cho người dân, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Đồng tình với những ý kiến, đề xuất của lãnh đạo các tập đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng mong muốn thời gian tới các bên tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; qua đó góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và các đối tác Nhật Bản tại trụ sở Keidanren. (Ảnh: TTXVN phát)

Đề xuất phương hướng hợp tác, ông Trần Đức Thắng cho biết Hà Nội định hướng thu hút đầu tư, đồng đầu tư, đồng kiến tạo để phát triển theo các nhóm lĩnh vực ưu tiên: công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; kinh tế số và hạ tầng số; năng lượng sạch và môi trường; logistics thông minh...

Đối với Tập đoàn Sumitomo, ông Trần Đức Thắng đề nghị tập trung nguồn lực, hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội; nghiên cứu mở rộng hợp tác về khu công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch.

Đối với Tập đoàn Sojitz, Bí thư Thành ủy chúc mừng kỷ niệm 40 năm tập đoàn hoạt động tại Việt Nam; đề nghị Sojitz nghiên cứu các dự án logistics thông minh, chuỗi cung ứng; đồng thời hoan nghênh đề xuất hợp tác phát triển hạ tầng KCN xanh, sử dụng năng lượng sạch và chuyển đổi số. Đồng thời, mời hai tập đoàn tiếp tục nghiên cứu đầu tư nghiên cứu một số lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh về lĩnh vực chuyển đổi số; chăm sóc sức khỏe...

Nhằm cụ thể hóa kết quả buổi làm việc, ông Trần Đức Thắng đề xuất hai bên thống nhất đầu mối liên hệ. Thành phố Hà Nội cam kết luôn đồng hành, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy trân trọng mời lãnh đạo Keidanren, Sumitomo, Sojitz sớm sang thăm, làm việc tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). (Ảnh: TTXVN phát)

Trong chương trình công tác tại Nhật Bản, cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính, thu hút nguồn vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược và phát triển xanh của Thủ đô.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kawakami Nao, Lãnh đạo điều hành cấp cao, Trưởng nhóm Tài chính hạ tầng và môi trường toàn cầu cùng các lãnh đạo cấp cao của JBIC.

Ông Kawakami chào mừng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tới thăm JBIC nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Chia sẻ về quy hoạch của thành phố Hà Nội trong tương lai với mục tiêu phát triển cao, táo bạo, ông Kawakami cho rằng ngoài nguồn vốn ODA của Nhật Bản, Hà Nội cần nhiều nguồn lực về tài chính. Với tinh thần đó, JBIC mong muốn đồng hành tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân đầu tư tại Hà Nội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của JBIC - định chế tài chính phát triển hàng đầu của Nhật Bản trong việc đồng hành cùng Việt Nam và Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, lãnh đạo thành phố nêu rõ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae tháng 5/2026, đã xác định an ninh kinh tế là trụ cột hợp tác mới. Trong đó, JBIC đóng vai trò rất quan trọng thông qua các dự án AZEC, sáng kiến POWERR Asia và các hạn mức tín dụng xanh.

Thông tin về tình hình phát triển, lãnh đạo thành phố cho biết Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11 %/năm trở lên giai đoạn 2026-2030. Nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn này rất lớn.

Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội đề xuất JBIC phát huy mạng lưới đối tác giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản có năng lực trong lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, tự động hóa, R&D, hạ tầng số và công nghệ môi trường đến nghiên cứu, đầu tư tại Hà Nội; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chuyên đề.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai quy hoạch và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính Nhật Bản hợp tác lâu dài./.

Thủ tướng Nhật Bản công bố định hướng mới trong sáng kiến FOIP tại Hà Nội Bài phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae mang thông điệp mạnh mẽ về tương lai của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời công bố những cập nhật quan trọng trong sáng kiến FOIP.