Dấu ấn doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam tại Nhật Bản

Nhật Bản từ lâu đã là một trong những điểm đến quan trọng của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên hành trình vươn ra thị trường quốc tế. Không chỉ sở hữu quy mô kinh tế lớn và nhu cầu chuyển đổi số ngày càng tăng, đây còn là thị trường nổi tiếng với những yêu cầu khắt khe về chất lượng, tính kỷ luật và độ tin cậy. Việc tạo dựng được chỗ đứng tại Nhật Bản vì thế là minh chứng cho năng lực và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Hơn hai thập kỷ qua, những doanh nghiệp công nghệ Việt đã từng bước chuyển từ cung cấp dịch vụ phần mềm sang tham gia các lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng cao. Không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh, sự hiện diện của họ còn góp phần kết nối nhân lực, tri thức, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.

FPT hơn 20 năm 'mang chuông đi đánh xứ người' khẳng định vị thế công nghệ

FPT là một trong những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tiên phong đầu tư tại Nhật Bản. Năm 2005, FPT trở thành doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đầu tiên thành lập pháp nhân tại thị trường này, mở đầu hành trình hơn hai thập kỷ xây dựng hiện diện và khẳng định năng lực tại một trong những thị trường công nghệ khó tính nhất thế giới.

Từ những bước đi ban đầu, FPT hiện đã phát triển mạng lưới gồm 18 văn phòng và trung tâm phát triển trên toàn Nhật Bản, với hơn 5.500 nhân sự thuộc 31 quốc tịch làm việc trực tiếp tại đây. Cùng với đó là đội ngũ hơn 15.000 nhân sự trên toàn cầu hỗ trợ triển khai các dự án cho khách hàng Nhật Bản.

Cán bộ nhân viên FPT Japan tại văn phòng Tokyo. (Ảnh: FPT)

Nhật Bản hiện là thị trường nước ngoài lớn nhất của FPT. Năm 2024, doanh thu của tập đoàn tại đây vượt 500 triệu USD, tăng 32,2% so với năm 2023, bất chấp tác động từ việc đồng yên suy yếu. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ở mức 25,4% trong năm 2025 và 17,2% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, FPT đang từng bước chuyển dịch từ vị thế doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin sang những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, điện toán đám mây, hiện đại hóa hệ thống lõi, ERP, công nghệ ôtô và bán dẫn.

(Ảnh: FPT)

Trong chiến lược phát triển tại Nhật Bản, FPT tập trung vào AI, dữ liệu, cloud, công nghệ ôtô, bán dẫn và các dịch vụ vận hành. Đặc biệt, AI được định hướng không chỉ phục vụ hiện đại hóa hệ thống mà còn hỗ trợ thu thập, lưu giữ và chuyển giao tri thức vận hành mà các doanh nghiệp Nhật Bản tích lũy qua nhiều thập kỷ.

FPT cũng đang nghiên cứu AI vật lý (Physical AI) và robot, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản xây dựng năng lực AI chủ quyền thông qua FPT AI Factory, giúp các tổ chức chủ động hơn trong quản lý dữ liệu, tri thức và những năng lực AI trọng yếu.

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình này là việc FPT đưa sản phẩm bán dẫn thương mại vào Nhật Bản. Cuối năm 2025, tập đoàn xuất khẩu lô chip thương mại đầu tiên sang thị trường này thông qua Restar, tập đoàn phân phối điện tử của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đưa thành công sản phẩm bán dẫn thương mại vào thị trường Nhật Bản.

FPT chính thức bàn giao lô chip nguồn thương mại đầu tiên cho một công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản thông qua đối tác phân phối Restar, đánh dấu lần đầu tiên chip do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế được thương mại hóa tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới. (Ảnh: FPT)

Từ cung cấp dịch vụ phần mềm đến xuất khẩu sản phẩm bán dẫn, FPT đang cho thấy bước chuyển trong năng lực tham gia chuỗi giá trị công nghệ. Song song với đầu tư công nghệ, FPT đẩy mạnh các hoạt động mua bán, sáp nhập và liên doanh.

Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ công nghệ, FPT hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình chuyển đổi toàn diện và phát triển các giải pháp chuyên ngành. Bên cạnh kinh doanh, phát triển nhân lực là một trụ cột trong cam kết lâu dài của FPT khi doanh nghiệp tham gia đào tạo đội ngũ chuyên gia công nghệ có chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

FPT đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hiện diện tại Nhật Bản, hướng tới nhóm 13 công ty công nghệ thông tin hàng đầu nước này vào năm 2033. Trong 3-5 năm tới, tập đoàn dự kiến tăng cường nhân sự, tìm kiếm cơ hội M&A và đầu tư vào AI, bán dẫn, cloud, dữ liệu, công nghệ ôtô và các trung tâm R&D.

Là thành viên đồng sáng lập Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam - Nhật Bản (VADX Japan) và thành viên Keidanren, FPT xác định Nhật Bản không chỉ là thị trường kinh doanh trọng điểm mà còn là trung tâm hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân lực giữa hai quốc gia.

Rikkeisoft: Từ văn phòng nhỏ tại Tokyo đến tham vọng niêm yết thị trường Nhật

Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm Rikkeisoft thành lập pháp nhân Rikkei Japan tại thị trường này. Năm 2016, Rikkei Japan bắt đầu hoạt động từ một văn phòng nhỏ gần ga Tamachi, Tokyo, với vài chục nhân sự. Sau một thập kỷ, doanh nghiệp đã mở rộng hiện diện tại sáu thành phố với hơn 400 nhân sự làm việc tại Nhật Bản.

Rikkei Japan những ngày đầu thành lập. (Ảnh: Rikkeisoft)

Rikkeisoft đã trải qua nhiều biến động như đại dịch COVID-19, biến động tỷ giá và những thay đổi nhanh chóng của thị trường công nghệ, nhưng vẫn duy trì hoạt động và mở rộng hiện diện tại Nhật Bản.

Một dấu mốc đáng chú ý trong năm 2026 là Rikkei Global Summit 2026, tổ chức tại Tokyo với hơn 1.000 khách mời, đại diện khoảng 500 doanh nghiệp. Sự kiện vừa kỷ niệm 10 năm Rikkei Japan, vừa mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn với các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực AI, chuyển đổi số, an ninh mạng và giải pháp công nghệ chuyên ngành. Trong khuôn khổ sự kiện, Rikkeisoft cũng công bố các thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác Nhật Bản và quốc tế.

Sự kiện Rikkei Global Summit 2026 được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 10 vừa qua. (Ảnh: Rikkeisoft)

Từ mô hình cung cấp nguồn lực phát triển phần mềm, Rikkeisoft đang chuyển hướng thành "Technology & Business Transformation Partner" - đối tác chuyển đổi công nghệ và kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ thực hiện yêu cầu kỹ thuật mà còn hướng tới tham gia phân tích vấn đề, tư vấn và đề xuất giải pháp phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Trong mô hình hoạt động này, đội ngũ tại Nhật Bản đảm nhiệm tiếp cận khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, phối hợp tư vấn và triển khai dự án; trong khi đội ngũ tại Việt Nam đóng góp năng lực kỹ thuật, phát triển giải pháp và triển khai công nghệ. Sự phối hợp giúp kỹ sư Việt Nam tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời tiếp cận những tiêu chuẩn chất lượng, phương pháp quản trị và yêu cầu thực tiễn của thị trường.

Ở chiều ngược lại, Rikkeisoft mang đến Nhật Bản nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam, khả năng tổ chức triển khai xuyên biên giới và năng lực tiếp cận công nghệ mới.

Hiện Rikkeisoft tập trung phát triển năng lực về AI, chuyển đổi số, an ninh mạng, tự động hóa và hiện đại hóa hệ thống công nghệ cũ (legacy). Đây là những lĩnh vực có nhu cầu lớn khi doanh nghiệp Nhật Bản cần nâng cấp các hệ thống đã vận hành lâu năm để thích ứng với kỷ nguyên AI.

Khách hàng Nhật Bản tìm hiểu về sản phẩm AI & Robotics của Rikkeisoft. (Ảnh: Rikkeisoft)

Doanh nghiệp cũng hướng tới phát triển mô hình kỹ sư triển khai trực tiếp (Forward Deployed Engineer - FDE), Rikkei Retail Tech dự kiến chính thức hoạt động từ tháng 1/2027, tập trung phát triển giải pháp công nghệ cho ngành bán lẻ Nhật Bản. Với mô hình One Team Nhật - Việt, doanh nghiệp kết nối đội ngũ am hiểu thị trường, nghiệp vụ tại Nhật Bản với kỹ sư và chuyên gia công nghệ tại Việt Nam để phát triển các giải pháp AI dự báo nhu cầu, phân tích dữ liệu, tối ưu vận hành cửa hàng và chuỗi cung ứng.

Trong 10 năm tới, đại diện Rikkeisoft cho biết sẽ đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp tư vấn công nghệ và cung cấp giải pháp tiêu biểu tại Nhật Bản. Doanh nghiệp định hướng phát triển đồng thời quy mô dịch vụ và chiều sâu chuyên môn, chuyển từ cung cấp nguồn lực kỹ thuật sang phát triển sản phẩm, nền tảng và giải pháp có giá trị gia tăng cao.

AI sẽ giữ vai trò trung tâm trong chiến lược này, cùng với robotics, tự động hóa, an ninh mạng và hiện đại hóa hệ thống công nghệ. Các lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, logistics, tài chính và bất động sản cũng được xác định là những ngành cần phát triển năng lực chuyên sâu.

Rikkeisoft cũng mong muốn mở rộng các mô hình hợp tác cùng nghiên cứu, cùng phát triển sản phẩm, trong đó doanh nghiệp Nhật Bản đóng góp hiểu biết thị trường và bài toán thực tiễn, còn doanh nghiệp Việt Nam tham gia từ nghiên cứu, thiết kế đến triển khai giải pháp. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Rikkei Japan trong năm 2026, với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo cấp cao Rikkeisoft, thể hiện cam kết đầu tư lâu dài tại thị trường này.

Chủ tịch Rikkeisoft - Tạ Sơn Tùng, chia sẻ về định hướng 10 năm tới của Rikkeisoft. (Ảnh: Rikkeisoft)

Xa hơn, Rikkeisoft đặt khát vọng trở thành doanh nghiệp công nghệ do người Việt Nam sáng lập có thể phát triển và tiến tới niêm yết trên thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Từ FPT đến Rikkeisoft, dù khác nhau về quy mô và xuất phát điểm, hai doanh nghiệp cùng cho thấy sự trưởng thành của ngành công nghệ thông tin Việt Nam tại Nhật Bản. Doanh nghiệp Việt không còn chỉ được nhìn nhận qua lợi thế nhân lực và chi phí cạnh tranh, mà đang từng bước chứng minh năng lực tư vấn, phát triển công nghệ, cung cấp giải pháp chuyên sâu và tham gia vào những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông qua các dự án công nghệ, hoạt động đầu tư, đào tạo nhân lực và đồng phát triển giải pháp, doanh nghiệp Việt Nam đang góp phần tạo dựng những cầu nối thiết thực giữa hai nền kinh tế. Đây cũng là nền tảng để quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục đi vào chiều sâu, hướng tới cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu./.

Trọng dụng nhân tài: Từ tài chính đến không gian sáng tạo Việt Nam cần cải thiện môi trường đào tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ; xây dựng chương trình hỗ trợ để nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp hình thành hợp tác từ nhu cầu và năng lực thực tế.