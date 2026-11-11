Gần 2.400 cán bộ, chiến sỹ đặc công biểu diễn tại Triển lãm Quốc phòng 2026

Sáng 11/11, tại Trường Sỹ quan Đặc công (xã Xuân Mai, Hà Nội), Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 chủ trì kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng Đặc công phục vụ Lễ khai mạc Triển lãm.

Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026 diễn ra từ ngày 10-13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Tại kỳ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vào năm 2022 và năm 2024, Binh chủng Đặc công tham gia các tiết mục tại lễ khai mạc, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tham gia Triển lãm năm 2026 tiếp tục được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Đặc công xác định là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định trình độ tổ chức chỉ huy, huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng Đặc công; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Binh chủng đã chỉ đạo các đơn vị tuyển chọn lực lượng, tổ chức biên chế bảo đảm chặt chẽ, chính quy, đúng quy định, với quân số tham gia gần 2.400 đồng chí (trong đó trống trận có 195 người; cờ trận 500 người; võ đồng diễn, tạo khối, xếp chữ 1.200 người; võ chiến đấu đặc công 300 người…).

Binh chủng đã hoàn thành huấn luyện giai đoạn 1 (huấn luyện phân đoạn tại các đơn vị) từ ngày 5/6-15/10/2026; ngày 16/10/2026, các đơn vị đã tổ chức rút kinh nghiệm huấn luyện giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc binh chủng đã phối hợp với Đoàn văn công Quân chủng Phòng không-Không quân xây dựng kế hoạch, lịch huấn luyện và tổ chức huấn luyện giai đoạn 2 từ ngày 19/10-1/12/2026 tại Trường Sỹ quan Đặc công.

Các nội dung tập trung huấn luyện gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, biểu diễn võ chiến đấu Đặc công tại Lễ khai mạc. Chương trình nghệ thuật bao gồm các tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương," “Việt Nam kiêu hãnh," “Chiến binh sao vàng," tổ khúc hát múa “We are the world”-"Khát vọng hòa bình”-“Vươn lên Việt Nam." Trong chương trình biểu diễn võ chiến đấu đặc công có các nội dung: trống trận; cờ trận; võ đồng diễn, xếp chữ, xếp các biểu tượng, võ chiến đấu đặc công và quyền binh khí, võ tổng hợp.

Ngoài ra, các đơn vị còn tập trung huấn luyện để tham gia biểu diễn, tương tác, trải nghiệm của Binh chủng Đặc công với khách tham quan và nhân dân trong các ngày diễn ra Triển lãm.

Khẳng định Đặc công là lực lượng tinh nhuệ, tiêu biểu cho sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, với phương thức tác chiến và nhiệm vụ đặc biệt, Thượng tướng Lê Quang Đạo đánh giá cao vai trò của cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Đặc công trong các hoạt động biểu diễn tại Lễ khai mạc.

Qua theo dõi công tác huấn luyện, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Đặc công được lựa chọn tham gia biểu diễn tại Triển lãm lần này.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, trưởng ban Tổ chức triển lãm tặng quà lực lượng đặc công sau buổi kiểm tra. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân tham gia nhiệm vụ, của Binh chủng Đặc công, mà còn là niềm vinh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam và đất nước khi tổ chức sự kiện quốc phòng có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Đến nay, Triển lãm đã thu hút trên 600 gian hàng của các nước và hơn 100 đoàn đăng ký tham dự.

Nhấn mạnh thời gian chuẩn bị cho Triển lãm không còn nhiều, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Đặc công - nhất là đội ngũ trực tiếp phụ trách các đội hình biểu diễn, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, mệnh lệnh, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm. Cán bộ, chiến sỹ tham gia biểu diễn cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, thể lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm; nắm chắc nội dung, nhiệm vụ, động tác, khẩu lệnh và yếu lĩnh động tác, bảo đảm các nội dung biểu diễn đạt chất lượng cao nhất.

Thượng tướng Lê Quang Đạo lưu ý các đơn vị duy trì chế độ luyện tập khoa học, chặt chẽ, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Triển lãm, qua đó truyền tải tới bạn bè quốc tế thông điệp về Quân đội nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đồng thời có đủ sức mạnh, bản lĩnh và khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc./.

Lực lượng Đặc công huấn luyện, chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức buổi kiểm tra công tác huấn luyện của lực lượng Đặc công chuẩn bị lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra vào tháng 12 tới.