Ba địa phương của Phú Thọ đồng thuận cao với phương án điều chỉnh địa giới

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 11/11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Vườn Quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt, tổng diện tích là 97,02km2, trong đó có 25,29 km2 thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Việc điều chỉnh toàn bộ diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km2 vùng đệm về thành phố Hà Nội quản lý để bảo đảm việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt.

Qua tổ chức lấy ý kiến đại diện hộ gia đình tại ba địa phương có diện tích liên quan đến phương án điều chỉnh, kết quả cho thấy tỷ lệ đồng thuận đều ở mức cao. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Tỷ lệ đồng thuận tại ba địa phương Lương Sơn, Thịnh Minh và Kỳ Sơn đều đạt trên 93%, trong đó phường Kỳ Sơn đạt 95,4%, xã Thịnh Minh đạt 95,16%, xã Lương Sơn đạt 93,74%. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính, người dân cũng kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến sắp xếp dân cư, đất đai, hạ tầng và bảo đảm ổn định đời sống sau điều chỉnh.

Tại xã Lương Sơn, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã, diện tích liên quan đến phương án điều chỉnh địa giới hành chính là 742,32 ha, gồm 261,32 ha thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì và 481 ha vùng đệm. Qua đó, địa phương có tổng số 9.639 hộ gia đình trong danh sách phục vụ lấy ý kiến. Quá trình tổ chức được triển khai tại 23/23 đơn vị dân cư, gồm 22 tổ dân phố và 1 thôn. Kết quả ghi nhận 9.036 hộ đồng ý với Đề án, chiếm 93,74% tổng số hộ gia đình trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Sơn Chu Văn Thắng cho biết quá trình lấy ý kiến được địa phương triển khai đồng bộ, có sự phân công cụ thể giữa các cơ quan chuyên môn và tổ lấy ý kiến phụ trách từng địa bàn. Tài liệu về Đề án được công khai để người dân nghiên cứu, tìm hiểu. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức phát phiếu trực tiếp đến từng hộ gia đình, bảo đảm công khai, dân chủ và đúng quy trình.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân xã Lương Sơn đề nghị Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp kết quả lấy ý kiến của nhân dân để hoàn thiện hồ sơ Đề án; đồng thời hướng dẫn địa phương xử lý những nội dung phát sinh vượt thẩm quyền. Xã sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng Nhân dân xã xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền; sau khi có nghị quyết, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Tại xã Thịnh Minh, kết quả lấy ý kiến cho thấy có 3.634/3.752 hộ tham gia đồng ý với Đề án, đạt 95,16%. Bên cạnh tỷ lệ đồng thuận cao, quá trình lấy ý kiến tại Thịnh Minh cũng ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến phương án điều chỉnh địa giới hành chính, nhất là tại những khu dân cư có nguy cơ bị chia tách địa bàn.

Cụ thể, tại xóm Bu Chằm có 110 ý kiến đề nghị nghiên cứu điều chỉnh phạm vi địa giới hành chính. Theo phương án trong Đề án, trong tổng số 202 hộ dân của xóm Bu Chằm hiện nay, dự kiến có 119 hộ được điều chỉnh về thành phố Hà Nội, số hộ còn lại tiếp tục thuộc tỉnh Phú Thọ. Qua đó, người dân cho rằng, việc chia tách địa bàn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động cộng đồng do toàn xóm hiện đang sử dụng chung nguồn nước sinh hoạt tự chảy, hệ thống tưới tiêu, đồng ruộng, nhà văn hóa và nghĩa trang nhân dân. Những công trình, thiết chế và hoạt động này gắn bó với đời sống của người dân trong thời gian dài, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn duy trì sự liên kết trong cộng đồng.

Tại xóm Trung Mường, có 75 ý kiến đề nghị làm rõ các mốc điều chỉnh địa giới hành chính, đồng thời giải quyết những tồn tại liên quan đến việc điều chỉnh diện tích Vườn Quốc gia Ba Vì (tại tỉnh Hòa Bình cũ) trước đây theo Quyết định số 3272/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân kiến nghị sớm tổ chức kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, bàn giao mốc giới, thu hồi đất và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ nằm trong quy hoạch Vườn Quốc gia Ba Vì theo quy định. Đây là những vấn đề cần được rà soát, giải quyết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình chuyển giao quản lý.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Minh Trần Thanh Tùng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân trong quá trình hoàn thiện Đề án. Trong đó, cần làm rõ phương án sắp xếp dân cư tại các xóm, hướng dẫn việc bàn giao, quản lý đất đai, tài nguyên rừng, công trình hạ tầng kỹ thuật, tài sản công và các dự án đầu tư công thuộc khu vực điều chỉnh. Việc xử lý các nội dung cần được thực hiện đồng bộ, bảo đảm ổn định đời sống người dân, duy trì hoạt động quản lý nhà nước, không làm gián đoạn các hoạt động dân sinh và sản xuất tại khu vực chịu tác động.

Tại phường Kỳ Sơn, kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình ghi nhận 4.151/4.352 hộ đồng ý với Đề án, đạt 95,4% tổng số hộ trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Sơn Nguyễn Đức Hiếu đánh giá, công tác lấy ý kiến được địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và quy trình hướng dẫn của Sở Nội vụ. Sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được duy trì chặt chẽ, góp phần bảo đảm quá trình triển khai công khai, minh bạch và đúng quy định. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án được chú trọng, giúp người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia đóng góp ý kiến. Các tổ lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình để giải thích, giải đáp những thắc mắc liên quan đến chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính cũng như quy trình lấy phiếu, qua đó tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Những ý kiến của lãnh đạo, người dân tại Lương Sơn, Thịnh Minh và Kỳ Sơn cho thấy sự đồng thuận của đông đảo người dân đối với chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Những ý kiến, kiến nghị được ghi nhận trong quá trình lấy ý kiến cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính không chỉ đặt ra yêu cầu thống nhất đầu mối quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì và vùng đệm mà còn đòi hỏi phương án bàn giao đất đai, tài nguyên, hạ tầng, tài sản công và sắp xếp dân cư phải được chuẩn bị chặt chẽ. Qua đó, bảo đảm tính liên tục trong quản lý nhà nước, giữ gìn sự ổn định của cộng đồng dân cư, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tại khu vực điều chỉnh./.

Trình Quốc hội xem xét điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ Việc điều chỉnh toàn bộ diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km2 vùng đệm về thành phố Hà Nội quản lý để bảo đảm việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất.