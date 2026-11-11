Tuyên Quang quy tập 60 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Bình độ 300

Sáng 11/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thủy tổ chức cất bốc, quy tập 2 mộ tập thể với 60 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Bình độ 300 thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Đây là hài cốt các cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Các hài cốt cùng di vật được đưa về Nhà quàn để chăm sóc, bảo quản theo quy định.

Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phần di cốt cùng các di vật của bộ đội như giày dép, cúc áo, thắt lưng, quân trang và vật dụng cá nhân. Do nằm lâu dưới lòng đất, chịu tác động của điều kiện địa chất và thời tiết, nhiều phần di cốt đã bị phong hóa, không còn nguyên vẹn. Các di vật được thu thập, bảo quản cẩn thận để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu, tìm kiếm thông tin và xác định danh tính liệt sỹ.

Trước đó, từ ngày 19/10 đến ngày 11/11, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, cất bốc được tổng số 191 hài cốt liệt sỹ; trong đó, có 1 mộ tại xã Bạch Đích, 22 mộ đơn và 8 mộ tập thể với 168 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Trong số các hài cốt được tìm thấy, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính một liệt sỹ và bàn giao cho gia đình là liệt sỹ Lò Văn Phôm, quê xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lai Châu). Liệt sỹ Lò Văn Phôm là chiến sỹ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, nhập ngũ tháng 4/1984, hy sinh ngày 15/1/1985. Hiện còn 190 hài cốt liệt sỹ đang được bảo quản, chăm sóc tại Nhà quàn.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập được triển khai chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Kết quả trên góp phần thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay và mai sau.../.

Từ ký ức chiến trường, Tuyên Quang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Tuyên Quang tổ chức Hội nghị thu thập, cung cấp, xác minh thông tin, tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.