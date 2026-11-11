Học nghề chăn nuôi, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng khó khăn ở Huế

Tại thôn Tà Lù, xã Nam Đông, thành phố Huế (trước đây thuộc xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế), mô hình chăn nuôi lợn của gia đình chị Nguyễn Thị Duyên là một ví dụ về hiệu quả của việc học nghề gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trước đây, cuộc sống gia đình chị chủ yếu dựa vào nương rẫy, quanh năm vất vả nhưng thu nhập bấp bênh. Mong muốn có thêm kiến thức để phát triển sản xuất, chị đã thu xếp công việc gia đình, tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đông nay được sáp nhập và tổ chức lại thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên khu vực III (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế), với một cơ sở đặt tại địa bàn Nam Đông (Cơ sở Nam Đông) tổ chức.

Sau khóa học, chị Duyên từng bước áp dụng kiến thức, kỹ thuật vào chăm sóc đàn lợn, thay đổi phương thức chăn nuôi truyền thống. Theo tư liệu ghi nhận về mô hình, nếu trước đây phải mất khoảng một năm đàn lợn mới có thể xuất chuồng thì sau khi áp dụng kỹ thuật được học, thời gian nuôi rút xuống còn 3-4 tháng. Mỗi lứa lợn xuất chuồng đem lại hàng chục triệu đồng, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập để đầu tư chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi.

Từ chỗ cuộc sống phụ thuộc vào sản xuất nương rẫy, gia đình chị Duyên đã từng bước cải thiện điều kiện kinh tế nhờ kiến thức học nghề. Câu chuyện của chị Duyên cho thấy, đào tạo nghề không chỉ giúp người lao động nâng cao kỹ năng sản xuất mà còn tạo điều kiện để họ chủ động phát triển sinh kế, khai thác hiệu quả nguồn lực tại chỗ, góp phần giảm nghèo bền vững.

Tại xã Nam Đông, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế tiếp tục là một trong những giải pháp được địa phương chú trọng trong công tác giảm nghèo. Theo thông tin công bố tháng 9/2026, địa phương đã hỗ trợ hộ nghèo triển khai 5 mô hình chăn nuôi, gồm 2 mô hình nuôi gà, 1 mô hình nuôi vịt và 2 mô hình nuôi lợn. Các mô hình hướng tới tạo thêm nguồn thu nhập, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Việc lựa chọn các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và khả năng của từng hộ gia đình cũng đặt ra yêu cầu gắn hỗ trợ sinh kế với đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật và nâng cao năng lực sản xuất cho người dân. Đây là hướng đi cần thiết để các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động có thu nhập thấp từng bước chủ động phát triển kinh tế, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Ở phạm vi toàn thành phố, Huế tiếp tục chú trọng phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động và điều kiện phát triển kinh tế từng địa phương. Theo kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng được ban hành cuối năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đào tạo khoảng 3.300 lao động, trong đó có 1.200 người học nghề nông nghiệp và 2.100 người học nghề phi nông nghiệp; phấn đấu tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt từ 85% trở lên.

Đối với khu vực nông thôn, miền núi, các nghề như trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nuôi trồng và chế biến nông, lâm, thủy sản có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy tiềm năng kinh tế tại chỗ. Việc đào tạo theo nhu cầu thực tế giúp người lao động có thêm kỹ năng để phát triển sản xuất, tự tạo việc làm hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Nhờ áp dụng kiến thức học nghề chăn nuôi, gia đình chị Nguyễn Thị Duyên từng bước phát triển đàn lợn, cải thiện thu nhập. (Ảnh: Bích Vân)

Theo Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tiểu dự án 1 về phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tập trung hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm và phát triển sinh kế. Trong đó, chú trọng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp; đồng thời tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao động.

Định hướng này tiếp tục có ý nghĩa đối với công tác đào tạo nghề và giảm nghèo tại các địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng, các chương trình đào tạo cần gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người học tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo số liệu công bố đầu năm 2026, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Huế giảm còn dưới 1,08%, tương đương 3.713 hộ, chủ yếu tập trung tại các xã miền núi, vùng cao. Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,3-0,4% mỗi năm, hướng tới cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Từ mô hình chăn nuôi của gia đình chị Nguyễn Thị Duyên đến những chương trình hỗ trợ sinh kế đang được triển khai tại xã Nam Đông, có thể thấy vai trò của việc trang bị kiến thức, kỹ năng nghề trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Khi học nghề gắn với nhu cầu thực tế và được vận dụng hiệu quả vào sản xuất, người dân vùng nghèo, vùng khó khăn có thêm cơ hội tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững./.