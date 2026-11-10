Giúp phụ nữ Vĩnh Long tạo việc làm bền vững, nâng thu nhập

Các lớp dạy nghề, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đang giúp phụ nữ nông thôn Vĩnh Long có thêm công việc và nâng hiệu quả kinh tế gia đình. Đào tạo gắn với thực hành, tổ chức sản xuất và kết nối đầu ra mở thêm cơ hội để chị em phát triển sinh kế, từng bước cải thiện đời sống.

Có nghề để tạo công ăn việc làm bền vững

Sau khi tham gia lớp học nghề đan dây nhựa trên khung sắt, chị Tiết Thị Sóc Thum, ở ấp Trà Sất B, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, có thêm công việc gia công tại nhà. Những mẫu chậu, giỏ nhựa đã mang lại nguồn thu nhập, giúp chị trang trải sinh hoạt và chăm lo việc học của các con. Với người dân vùng sâu còn nhiều khó khăn, việc được học nghề ngay tại địa phương không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đi lại mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công việc mới.

Theo chị Thum, công việc này giúp chị kiếm thêm một khoản thu nhập ổn định hàng tháng, đủ để chi tiêu sinh hoạt gia đình, đồng thời có thể sắp xếp thời gian làm việc nhà. Điểm hay nhất của mô hình này chính là tính linh hoạt cao, thực hiện đúng phương châm lao động tại chỗ.

Lớp nghề đan dây nhựa được tổ chức hội phụ nữ triển khai từ năm 2024, đến nay qua hơn hai năm kiên trì triển khai và phát triển, lớp truyền nghề đan dây nhựa trên khung sắt tại xã Long Hiệp đã khẳng định được hiệu quả vượt trội.

Từ một lớp học nghề ban đầu, mô hình này đã và đang được duy trì vững chắc, nhân rộng mạnh mẽ trên địa bàn các ấp, trở thành giải pháp cứu cánh giúp nhiều hội viên phụ nữ tận dụng tối đa thời gian nhàn rỗi để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Giá trị của lớp học được thể hiện ở việc chị em tiếp tục sử dụng nghề sau đào tạo. Mô hình không bị rơi vào tình trạng "đánh trống bỏ dùi" như nhiều lớp nghề ngắn hạn khác. Từ những học viên ban đầu, các nhóm nhận gia công được hình thành tại các chi hội ấp, nay đã giúp nhiều chị em biết nghề có điều kiện duy trì công việc và trao đổi kinh nghiệm.

Nguyên liệu khung sắt và dây nhựa được đơn vị phối hợp cung ứng tận nơi, và sản phẩm sau khi hoàn thành được bao tiêu toàn bộ. Cách làm này giúp người học tiếp cận công việc sau khóa học, giảm bớt khó khăn trong việc tự tìm nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

Chị em có thể nhận sản phẩm về nhà gia công, bố trí công việc vào thời gian phù hợp sau giờ lao động nông nghiệp hoặc khi đã thu xếp việc gia đình. Nghề đan dây nhựa vì vậy trở thành một lựa chọn bổ sung sinh kế hiệu quả cho phụ nữ tại địa phương.

Theo bà Tăng Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết, xã sẽ tiếp tục kết nối với các cơ sở, doanh nghiệp thu mua sản phẩm để duy trì nguồn hàng cho hội viên. Việc đồng hành sau đào tạo hướng tới giúp chị em có công việc thường xuyên hơn, từng bước ổn định được nguồn thu.

Từ mô hình tại Long Hiệp có thể thấy, lựa chọn nghề phù hợp cần đi cùng tổ chức sản xuất và kết nối đầu ra. Khi được hỗ trợ xuyên suốt, người học có thêm điều kiện chuyển kỹ năng được đào tạo thành công việc cụ thể, tạo sinh kế thoát nghèo.

Nâng kỹ năng để tăng giá trị sản xuất

Bên cạnh học thêm nghề mới, việc tiếp cận kỹ thuật và chuyển giao công nghệ giúp người lao động nâng hiệu quả sản xuất từ nguồn lực sẵn có. Tại vùng trồng dừa sáp của Vĩnh Long, hoạt động hướng dẫn kỹ thuật canh tác, ứng dụng giống và liên kết sản xuất mở thêm cơ hội nâng cao giá trị kinh tế cho nhà vườn.

Tại Hợp tác xã Dừa sáp Hòa Tân, phụ nữ và lao động địa phương được tiếp cận kiến thức, kỹ thuật phục vụ sản xuất dừa sáp. Việc hướng dẫn gắn với thực tế vườn cây giúp người học có điều kiện vận dụng vào chăm sóc, cải tạo vườn và nâng chất lượng sản phẩm.

Đây là hướng hỗ trợ nâng kỹ năng cho những lao động đã có kinh nghiệm làm nông nghiệp. Kiến thức mới được kết hợp với thực hành, giúp người trồng từng bước điều chỉnh cách sản xuất, lựa chọn giống và thực hiện quy trình kỹ thuật phù hợp.

Theo ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Dừa sáp Hòa Tân, việc triển khai mô hình trồng dừa sáp theo tiêu chuẩn VietGAP góp phần nâng hiệu quả kinh tế cho thành viên và các hộ liên kết. Thu nhập từ dừa sáp truyền thống đạt khoảng 320 triệu đồng/ha/năm; với dừa sáp cấy phôi, mức thu nhập khoảng 770 triệu đồng/ha/năm.

Các thành viên và hộ liên kết đang tiếp tục đầu tư cải tạo những vườn dừa già cỗi, năng suất, chất lượng thấp bằng giống dừa sáp cấy phôi. Liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà vườn cũng tạo điều kiện gắn sản xuất giúp bà con có sinh kế yên tâm sản xuất ngay tại địa phương. Khi kỹ năng canh tác được nâng lên và sản phẩm có đầu ra, người lao động có thêm cơ sở duy trì sinh kế từ chính vườn cây của gia đình.

Gắn đào tạo với hiệu quả sinh kế

Từ nghề đan dây nhựa đến ứng dụng kỹ thuật trong trồng dừa sáp, điểm chung là kiến thức phải được vận dụng vào công việc, sản xuất và tạo ra giá trị kinh tế. Nội dung đào tạo cần phù hợp với nhu cầu, thời gian, tư liệu sản xuất và khả năng đầu tư của từng gia đình.

Những cách làm này phù hợp với mục tiêu gắn phát triển giáo dục nghề nghiệp với việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân vùng khó khăn. Để duy trì hiệu quả, bên cạnh tổ chức lớp học, cần tiếp tục hỗ trợ thực hành, kết nối đầu ra và theo dõi kết quả sử dụng nghề.

Khi được trang bị kỹ năng phù hợp và có điều kiện duy trì công việc, phụ nữ có thêm khả năng tự tạo thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình và từng bước giảm nguy cơ tái nghèo./.

Vĩnh Long mở rộng cơ hội đào tạo, việc làm tại Đức cho người lao động Việc tăng cường kết nối, đưa nguồn nhân lực trẻ Việt Nam sang học tập, lao động tại Đức góp phần mở ra cơ hội học tập, trải nghiệm nghề nghiệp, nâng cao tay nghề cho thanh niên Việt Nam.