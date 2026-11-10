Đường sắt chạy tàu Hà Nội-Thái Nguyên, khám phá ẩm thực và văn hóa trà

Từ ngày 14/11 tới, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức chạy đôi tàu khách QT1/QT2 trên tuyến Hà Nội-Lưu Xá (Thái Nguyên) và ngược lại vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, mở thêm lựa chọn di chuyển và trải nghiệm du lịch cho người dân, du khách giữa hai địa phương.

Đây là sản phẩm vận tải đường sắt kết hợp vận chuyển bằng ôtô, tạo nên hành trình du lịch linh hoạt trong ngày hoặc lưu trú qua đêm tại Hà Nội và Thái Nguyên nhằm kết nối các điểm đến, hoạt động trải nghiệm và khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe khách ghế ngồi mềm và 1 toa xe cộng đồng. Tại toa xe cộng đồng, hành khách có cơ hội tham gia các hoạt động nghệ thuật, thưởng thức trà và khám phá những sản phẩm ẩm thực đặc trưng được chế biến từ trà xanh - nét đặc sắc gắn với văn hóa trà Thái Nguyên.

Hành trình tàu QT1/QT2 đưa đón hành khách tại các nhà ga: Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá, giá vé tàu hoả cho hành trình toàn chặng từ Hà Nội-Lưu Xá là 180.000 đồng/vé.

Với lịch trình chạy tàu vào hai ngày cuối tuần, hành khách có thể dễ dàng lựa chọn hành trình du lịch theo nhu cầu. Tàu QT1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h25, đến ga Lưu Xá lúc 8h25, mở đầu cho chuyến khám phá Thái Nguyên. Tại đây, hành khách có thể lựa chọn ôtô đón và đưa đi tham quan các địa danh, điểm du lịch hay theo chương trình tour mà hành khách đã đặt trước; kết thúc chuyến đi, du khách có thể trở về Hà Nội bằng ôtô ngay trong ngày hoặc lựa chọn lưu trú qua đêm tại Thái Nguyên, sau đó trở về Hà Nội bằng tàu QT2 vào sáng hôm sau.

Ở chiều ngược lại, tàu QT2 xuất phát từ ga Lưu Xá lúc 8h50, về đến ga Hà Nội lúc 10h50, đưa hành khách từ Thái Nguyên đến với Thủ đô tham quan, vui chơi và khám phá các điểm đến. Sau chương trình, du khách có thể trở về Thái Nguyên bằng ôtô trong ngày (theo chương trình tour đã đặt trước) hoặc lưu trú qua đêm tại Hà Nội, sau đó trở lại Thái Nguyên bằng tàu QT1 vào sáng hôm sau.

Với sự kết hợp giữa tàu hỏa và ôtô cùng lịch chạy tàu ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, sản phẩm mang đến nhiều lựa chọn cho hành khách gồm: du lịch trọn gói trong ngày, khám phá điểm đến kết hợp nghỉ đêm hoặc chủ động thiết kế hành trình cuối tuần theo sở thích. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho các gia đình, nhóm và các đoàn khách muốn có thêm trải nghiệm mới trên hành trình kết nối Hà Nội-Thái Nguyên.

“Việc tổ chức chạy tàu QT1/QT2 không chỉ góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa Hà Nội và Thái Nguyên mà còn mở ra hướng khai thác mới trong phát triển sản phẩm du lịch liên kết giữa hai địa phương. Với sự kết hợp giữa trải nghiệm đường sắt, văn hóa trà, ẩm thực và tham quan các điểm đến, hành trình hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện và đáng nhớ trong mỗi dịp cuối tuần,” lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam nhấn mạnh./.

Đường sắt “lột xác”, mở hướng đi mới với các đoàn tàu du lịch, di sản Ngành đường sắt có sản lượng và doanh thu tăng trưởng tốt nhờ vào việc đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mới như đoàn tàu du lịch, tàu di sản và tàu chuyên dụng đã thu hút hành khách đi tàu.