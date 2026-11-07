Bảo đảm quyền lợi người dân khi thi công cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku qua địa bàn xã Bình An, tỉnh Gia Lai đang gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân dọc tuyến đường ĐH26.

Trước tình trạng bụi bẩn, đường sá xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông và nhà dân xuất hiện vết nứt, chủ đầu tư đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế tác động, đồng thời dự kiến thuê đơn vị giám định độc lập để đánh giá mức độ hư hỏng, làm cơ sở đề xuất phương án khắc phục, bồi thường, hỗ trợ người dân.

Ảnh hưởng đời sống

Con đường ĐH26 vốn phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân, nay phải oằn mình gánh lưu lượng xe tải trọng lớn. Mặt đường xuống cấp, hư hỏng, bụi đất theo những đoàn xe cuốn lên, phủ kín cây cối, nhà cửa. Việc ăn uống, sinh hoạt, buôn bán và sản xuất đều bị ảnh hưởng.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tuyến đường ĐH26, đoạn từ khu vực cầu đến khu vực Đập Văn Phong, thường xuyên có mật độ xe tải vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc với tần suất lớn.

Hoạt động này khiến nhiều đoạn đường hư hỏng, xuất hiện ổ gà, ổ voi; bụi bẩn trong những ngày nắng và bùn đất trơn trượt khi trời mưa, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân hai bên đường.

Người dân che chắn để chống bụi bẩn. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Thiếp, người dân thôn Phú Lạc, cho biết gia đình có hoạt động buôn bán gạo, thực phẩm nhưng từ khi xe tải vận chuyển vật liệu lưu thông thường xuyên, bụi bẩn khiến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Hàng hóa bị ảnh hưởng, khách hàng cũng ngại đến mua.

“Trước đây, việc buôn bán của gia đình khá thuận lợi nhưng từ khi xe chở vật liệu chạy qua liên tục, bụi bặm quá nhiều, ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Gia đình tôi đã phản ánh, mong muốn các đơn vị có biện pháp khắc phục, chứ tình trạng này kéo dài thì người dân rất khó khăn,” bà Thiếp chia sẻ.

Cùng chung nỗi lo, bà Mai Thị Loan cho hay hoạt động vận chuyển vật liệu với mật độ cao khiến gia đình bị ảnh hưởng cả về sinh hoạt lẫn kinh doanh. Bụi bám vào nhà cửa, hàng hóa, trong khi xe tải chạy liên tục khiến việc buôn bán giảm sút.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng phản ánh tình trạng bụi bẩn khiến gia đình phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa. Đáng lo ngại hơn, nhà ở xuất hiện những vết nứt khiến các thành viên không khỏi bất an.

“Ngày nào tôi cũng phải quét dọn nhà cửa vì bụi rất nhiều. Nhà cửa lại xuất hiện vết nứt nên gia đình cũng lo lắng. Chúng tôi mong muốn các đơn vị có biện pháp làm giảm bụi bẩn, đồng thời kiểm tra, xem xét những chỗ nhà bị nứt để có hướng giải quyết, chứ người dân cũng lớn tuổi rồi, nhà cửa hư hỏng như vậy rất bất an,” bà Hồng kiến nghị.

Nhà dân xuất hiện vết nứt xuất hiện kể từ khi dự án đi vào hoạt động. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Đáng chú ý, nhiều hộ dân sinh sống sát tuyến đường lo ngại tình trạng nhà cửa xuất hiện các vết nứt hoặc những vết nứt cũ có dấu hiệu rộng thêm trong quá trình xe tải hoạt động. Việc phương tiện vận chuyển liên tục từ sáng sớm đến tối cũng khiến các gia đình lo lắng về an toàn, nhất là đối với trẻ em đi học.

Người dân cho biết lưu lượng xe qua tuyến đường có thời điểm rất lớn, khiến phụ huynh không dám để con em tự đi học như trước. Bên cạnh đó, việc tưới nước giảm bụi nếu không được điều tiết phù hợp cũng có thể khiến mặt đường và khu vực trước nhà dân trở nên lầy lội, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hiện có hơn 90 hộ dân nằm dọc hai bên tuyến đường thuộc diện chịu ảnh hưởng từ hoạt động vận chuyển vật liệu.

Giải pháp hạn chế

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, đường ĐH26 hiện là tuyến độc đạo phục vụ vận chuyển vật liệu từ các mỏ đến công trường. Trong quá trình chuẩn bị dự án, chủ đầu tư đã nghiên cứu các phương án vận chuyển khác; trong đó có tuyến qua đập Vân Phong để kết nối với Quốc lộ 19.

Tuy nhiên, công trình này chỉ cho phép phương tiện có tải trọng tối đa 10 tấn, không đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật liệu và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, dự án thành phần 1, cho biết tuyến ĐH26 hiện là tuyến đường độc đạo được sử dụng để vận chuyển vật liệu từ các mỏ đến công trường. Do đó, quá trình vận chuyển với tần suất cao ít nhiều ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống hai bên tuyến.

Trong khi đó, với khối lượng đất, vật liệu phục vụ dự án ước tính khoảng 5 triệu m3, việc vận chuyển trong thời gian ngắn để đáp ứng tiến độ thi công đã tạo áp lực lớn lên tuyến đường và đời sống người dân.

Tuyến đường dân sinh xuống cấp do phục vụ vận chuyển vật liệu cho cao tốc. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Hiện nay, lượng xe hoạt động có thời điểm hơn 200 đầu xe chạy trên tuyến này mỗi ngày, từ khoảng 5-19 giờ.

Để hạn chế những tác động này, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu bố trí khoảng 19 điểm tránh xe trên tuyến ĐH26, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông, tránh nhau tại những đoạn đường hẹp.

Các đơn vị vận chuyển được yêu cầu che phủ phương tiện, không để đất, vật liệu rơi vãi; tổ chức tưới nước thường xuyên theo ca nhằm giảm bụi phát tán vào khu dân cư.

Đồng thời, chủ đầu tư phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình An và lực lượng Cảnh sát giao thông quán triệt các đơn vị vận chuyển chấp hành quy định an toàn giao thông; yêu cầu phương tiện khi đi qua khu dân cư chạy chậm và hạn chế bấm còi, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

“Chúng tôi đã yêu cầu phương tiện của các đơn vị chấp hành tốc độ quy định; riêng khi đi qua khu dân cư phải giảm tốc độ xuống dưới 30 km/giờ nhằm hạn chế bụi, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông,” Giám đốc dự án Nguyễn Xuân Thắng cam kết.

Đối với tình trạng hư hỏng mặt đường, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu thường xuyên kiểm tra, sửa chữa tạm thời những vị trí xuống cấp, bổ sung cấp phối đá dăm để san gạt, tạo mặt bằng lưu thông.

Mặt đường xuống cấp gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Do điều kiện thời tiết mưa, việc sửa chữa bằng bêtông nhựa chưa thể triển khai đồng bộ. Khi thời tiết thuận lợi, các đơn vị sẽ tiến hành xử lý những đoạn hư hỏng nhằm bảo đảm mặt đường bằng phẳng, an toàn hơn. Sau khi hoàn thành dự án, tuyến đường sẽ được sửa chữa, hoàn trả theo quy định.

Liên quan đến phản ánh nhà dân bị nứt, đại diện chủ đầu tư cho biết đã tổ chức khảo sát sơ bộ hiện trạng các hộ dân hai bên đường. Thời gian tới, chủ đầu tư dự kiến thuê một đơn vị giám định độc lập kiểm tra cụ thể từng nhà, từng vị trí hư hỏng, đánh giá nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng.

Trên cơ sở kết quả giám định, các đơn vị sẽ xây dựng phương án sửa chữa, khắc phục, bồi thường hoặc hỗ trợ phù hợp theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết việc xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại cần được thực hiện khách quan, có cơ sở chuyên môn, không thể chỉ dựa trên ghi nhận ban đầu. Đối với những hư hỏng được xác định có nguyên nhân từ hoạt động thi công, chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm phối hợp xử lý theo quy định.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Riêng vận chuyển đất phục vụ thi công nền đường, chủ đầu tư đặt mục tiêu tập trung thực hiện trong khoảng 5-6 tháng.

Trong thời gian này, việc duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, sửa chữa những vị trí đường hư hỏng và sớm kiểm tra, đánh giá thiệt hại nhà dân cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Việc đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, kết nối vùng. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu tiến độ, việc kiểm soát tác động trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu và giải quyết thỏa đáng kiến nghị của người dân cần được chủ đầu tư, nhà thầu quan tâm thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các hộ dân trong khu vực dự án./.

Gia Lai yêu cầu thay nhà thầu yếu kém, tăng tốc thi công cao tốc Quy Nhơn-Pleiku Việc tăng tốc thi công, xử lý nhà thầu chậm trễ, bàn giao mặt bằng, gỡ khó về vật liệu là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạn chế nguy cơ chậm tiến độ, bảo đảm hiệu quả đầu tư cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.