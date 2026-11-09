Thanh Hóa phân luồng giao thông, ứng phó sự cố sập cầu tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành

Mưa lớn kéo dài khiến 1 đoạn đường Nghi Sơn-Bãi Trành qua địa bàn xã Thanh Kỳ đứt gãy với chiều dài tầm 6m. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 5 giờ ngày 9/11, một đoạn cầu dài khoảng 6m trên tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành (đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ bị sập gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo Thượng tá Bùi Thanh Triều, Trưởng Công an xã Thanh Kỳ, ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng Công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông.

Do khu vực cầu sập không có đường nhánh thay thế, lực lượng chức năng đã tổ chức cảnh báo tại hai đầu cầu, đồng thời bố trí lực lượng phân luồng từ ngã ba Thanh Tân (cách vị trí sự cố khoảng 5km), hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình khác, tránh ùn tắc và tình trạng phương tiện đi đến điểm sập phải quay đầu.

Cùng với nhiệm vụ phân luồng, lực lượng Công an xã bố trí cán bộ trực tại khu vực, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các hộ dân có nguy cơ bị cô lập, sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi cần thiết. Nhờ triển khai kịp thời, công tác cảnh báo và điều tiết giao thông được thực hiện chủ động; người dân nắm bắt tình hình, lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, địa hình miền núi tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Công an xã Thanh Kỳ cùng chính quyền địa phương tiếp tục duy trì phương châm “4 tại chỗ,” chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ và sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.

Sạt lở làm sập cầu dân sinh, cô lập 8 hộ dân tại Lâm Đồng Lực lượng chức năng đã chăng dây cảnh báo, ngăn người dân qua lại khu vực cầu bị sập; đồng thời tổ chức canh gác, theo dõi diễn biến tại hiện trường.