Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Phú Thọ, lũ trên sông Trà Khúc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực này.

Theo đó, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 8/11, khu vực tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Lạc Lương, Yên Thủy, An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Động, Mường Vang, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Hòa Bình, Thống Nhất, Quyết Thắng, Tân Mai, Thịnh Minh, Thượng Cốc, Trung Sơn, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 20 giờ ngày 7/11 đến 8 giờ ngày 8/11, khu vực tỉnh Phú Thọ đã có mưa vừa cục bộ có nơi mưa to như: Đa Phúc 87,8mm; Nuông Dăm (Cuối Hạ) 80,6mm; Yên Thủy 74,2mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nước lũ trên sông Trà Khúc dâng cao, tháng 11 năm 2025. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 9-12/11, trên sông Trà Khúc có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại tỉnh Quảng Ngãi, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh vùng núi phía Bắc Trong 6 giờ tới, khu vực Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; riêng tỉnh Tuyên Quang có nơi trên 120mm.