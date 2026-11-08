Huế điều tiết các hồ chứa, không để bị động ứng phó với mưa lớn

Ngày 8/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã ra Công điện về việc, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động theo dõi chặt chẽ dự báo, diễn biến mưa lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, nhà nước.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát, rút toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi không bảo đảm an toàn, đồng thời bố trí lực lượng phù hợp để theo dõi, cảnh báo và chủ động ứng phó.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật, nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng phó, làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các đơn vị, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai ứng phó mưa lũ, sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an địa phương, hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Các sở, ngành chỉ đạo chủ đập tính toán các phương án điều tiết, tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện bảo đảm hợp lý, khoa học để vừa đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn chống lũ cho hạ du, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhất là trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước trong mùa khô tới do tác động của El Nino.

Bên cạnh đó, kịp thời cung cấp thông tin, cảnh báo cho các cơ quan, địa phương và nhân dân chủ động ứng phó; bảo đảm an toàn các công trình đê điều, thủy lợi, đặc biệt là các hồ, đập thủy lợi xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ; kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn ao nuôi thủy sản, lồng bè, khu neo đậu tàu thuyền và các cơ sở chăn nuôi.

Ngoài ra, bảo đảm an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai; chỉ đạo bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến, trục giao thông huyết mạch; xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho hành khách tại các nhà ga, bến cảng và sân bay.

Công điện cũng yêu cầu, rà soát phương án bảo đảm an toàn cho du khách; chủ động tạm dừng hoạt động và di dời du khách đến nơi an toàn khi có nguy cơ cao rủi ro thiên tai; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên; dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý môi trường, trang thiết bị cấp cứu, hướng dẫn các địa phương phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm sơ tán.

Dự kiến, khoảng từ 15-17 giờ ngày 8/11, hồ Tả Trạch sẽ điều tiết nước xuống sông Hương, lưu lượng qua cổng xả sâu khoảng từ 110m³/s-150m³/s, lưu lượng qua nhà máy thủy điện 80m³/s; tổng lưu lượng xả từ 190m³/s-230m³/s.

Lúc 10 giờ ngày 9/11, hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 900m3/s.

Lúc 8 giờ cùng ngày, hồ chứa thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3-A Lin B1), vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 500m3/s.

Dự báo, từ ngày 9-12/11, trên địa bàn tại thành phố Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm./.

Sẵn sàng ứng phó đợt mưa lớn diện rộng ở Đắk Lắk Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất sườn đồi dốc.