Sẵn sàng ứng phó đợt mưa lớn diện rộng ở Đắk Lắk

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Mưa tập trung tại các xã, phường ven biển của tỉnh.

Lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất sườn đồi dốc.

Trước tình hình mưa lớn trong những ngày tới có thể diễn biến phức tạp, để hạn chế tối đa thiệt hại, ngày 7/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 12474/SNNMT-CCTLPCTT đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và các bản tin cảnh báo, dự báo, sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường (nhất là khu vực phía Đông tỉnh) khẩn trương cử lực lượng xung kích rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân ven sông, suối, vùng trũng thấp, nhà ở không an toàn, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đồng thời, các địa phương bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại ngầm, tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở; kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không an toàn; chuẩn bị vật tư, phương tiện bảo đảm thông suốt giao thông, chống ngập đô thị, khu công nghiệp.

Các địa phương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, tỉa cành cây và thu hoạch sớm nông sản, thủy sản theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để giảm thiểu thiệt hại; bảo đảm an toàn công trình đang thi công...

Đối với tuyến biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Đài Thông tin duyên hải Phú Yên, Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Ban Quản lý cảng cá và các địa phương ven biển thông báo kịp thời diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, cảnh báo không đi vào khu vực nguy hiểm; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; duy trì thông tin liên lạc; bảo đảm an toàn tàu du lịch, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản; sẵn sàng lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Đối với hạ tầng thủy lợi, thủy điện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa theo dõi sát dự báo mưa, lũ trên lưu vực; chủ động quan trắc, tính toán, vận hành điều tiết, tích nước hợp lý, bảo đảm dung tích phòng lũ, an toàn đập và hạ du, không xả lũ bất thường. Các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa (lưu vực sông Ba, Srêpốk và các lưu vực khác); các hồ phía Đông tỉnh hạ mực nước sớm khi có cảnh báo mưa lũ lớn.

Riêng các hồ chứa nhỏ, hồ xung yếu hoặc đang thi công, tuyệt đối không giữ mực nước cao và phải bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để xử lý sự cố kịp thời.

Đơn vị vận hành phải cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả tràn, tránh gây ngập đột ngột, đồng thời xây dựng kế hoạch điều tiết mùa khô 2026-2027.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tổ chức trực phòng, chống thiên tai; phối hợp các chủ hồ thủy điện, đơn vị khai thác công trình thủy lợi cập nhật các bản tin khí tượng thủy văn, lưu lượng đến hồ, mực nước hồ, mực nước các trạm thủy văn lưu vực sông (trọng tâm lưu vực các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Sông Cầu), xác định, lựa chọn phương án tích, xả các hồ chứa đúng quy trình vận hành, tham mưu Sở đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh quyết định các tình huống thuộc thẩm quyền./.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại Trung Bộ Từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026, mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.