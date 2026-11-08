Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 8/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; khu vực Trung Bộ mưa to với nguy cơ mưa được cảnh báo có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ chiều tối 8/11, không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ, Trung Bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Hà Nội tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Hiện bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to

Trung Bộ có mưa to, cục bộ có nơi trên 400mm

Đối với diễn biến mưa ở miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, ở phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 9/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 10/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngoài ra, trong sáng 8/11 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Chiều tối và đêm 8/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Đợt mưa lớn ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng kéo dài đến đêm 11/11.

Tổng lượng mưa tính từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Sáng sớm 8/11, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 0-3 giờ ngày 8/11 cục bộ có nơi trên 30mm như các trạm: Nam Toàn (Ninh Bình) 66mm, Lạc Sỹ (Phú Thọ) 39,6mm...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/11

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3; chiều tối và đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp . Vùng núi đêm trời chuyển rét, các nơi khác đêm trời chuyển lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, C vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày gió Đông cấp 2-3, tối và đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió Đông cấp 2-3, đêm gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) đêm trời chuyển lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; phía Bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Khu vực Bắc Biển Đông có gió lớn, biển động mạnh

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin ngày 8/11, khu vực phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc đến Đông cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2,4m.

Tối và đêm 8/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Ngày và đêm 8/11, khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ gần sáng 9/11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo: Ngày và đêm 9/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 7, ngày có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao từ 2,4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao từ 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Hiện vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác./.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, miền Trung mưa rất lớn Hiện bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.