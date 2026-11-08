Quảng Ngãi chủ động ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất

Sáng 8/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện số 02/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 9-11/11 nên khả năng có một đợt mưa lớn ở các xã ven biển, đồng bằng và các xã miền núi phía Đông Bắc tỉnh.

Lượng mưa có thể đạt từ 300-500mm; các xã còn lại ở phía Đông tỉnh đạt từ 150-350mm… Đây là đợt mưa lớn nhất trong năm, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc là rất cao.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan và tập trung triển khai ngay các nội dung:

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu tập trung theo dõi chặt bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan; chủ động sơ tán khỏi nhà không đảm bảo an toàn, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, vùng trũng, thấp dễ bị ngập lụt.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đề nghị các đơn vị chủ đập hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hạ du, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, vận hành an toàn đập, hồ chứa theo quy định; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ”; đặc biệt là các trường hợp xảy ra lũ quét, sạt lở đất và mưa, ngập lụt kéo dài trên diện rộng…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn các xã phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm; triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Sở Công Thương (đối với các hồ chứa thủy điện), Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với các hồ chứa thủy lợi), theo dõi, chỉ đạo các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện thường xuyên kiểm tra mực nước, tình trạng an toàn các công trình do đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành hồ chứa theo quy trình, quy định; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư phương tiện sẵn sàng xử lý ngay từ ban đầu khi có sự cố, tình huống phức tạp xảy ra.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi, chủ động tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường giao thông khác do Sở quản lý, huy động lực lượng, phương tiện xử lý nhanh các điểm sạt lở, hư hỏng đảm bảo an toàn giao thông thông suốt…

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các Ban, ngành trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển khai được giao theo dõi sát, cập nhật thông tin dự báo và tình hình mưa, lũ, chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, kịp thời hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục khi có tình huống xảy ra./.

Từ đêm 8/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm Từ đêm 8/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; miền Trung mưa rất lớn, cục bộ trên 400mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.