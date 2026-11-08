Hà Nội: Rà soát mạng lưới xe buýt, tối ưu hóa lộ trình và mở rộng kết nối

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố (Tramoc) rà soát mạng lưới xe buýt đảm bảo phù hợp nhu cầu đi lại hiện nay.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Tramoc cần rà soát, tính toán thời gian hoạt động, giờ đóng, mở bến và tần suất chạy xe phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế; bảo đảm tính liên tục, ổn định và chất lượng dịch vụ, hạn chế thời gian chờ đợi của hành khách.

“Việc điều chỉnh thời gian hoạt động, tần suất và lộ trình các tuyến phải xuất phát từ nhu cầu đi lại thực tế, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, bảo đảm thời gian phục vụ theo kế hoạch, không cắt giảm thời gian hoạt động của tuyến khi chưa có cơ sở phù hợp,” lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ đạo.

Nhấn mạnh việc điều chỉnh, hợp lý hóa lộ trình nhằm mở rộng vùng phục vụ, tăng cường kết nối, Sở Xây dựng yêu cầu việc rà soát, đánh giá phải căn cứ điều kiện hạ tầng giao thông, nhu cầu đi lại thực tế và khả năng kết nối của mạng lưới; việc điều chỉnh không được làm phát sinh chi phí thực hiện dịch vụ so với hợp đồng thầu đã được phê duyệt, đồng thời phải duy trì chất lượng phục vụ và hiệu quả khai thác tuyến.

Với các tuyến đề xuất điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối, Tramoc có trách nhiệm nghiên cứu thời điểm triển khai đối với những tuyến đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận, báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội để thực hiện.

Đối với các tuyến đề xuất mới, cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng giao thông, tổ chức vận hành, nhu cầu đi lại của hành khách và hiệu quả khai thác. Trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận trước khi triển khai.

Sau khi triển khai phương án điều chỉnh trong quý IV/2026, Tramoc tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả khai thác mạng lưới, xây dựng phương án hợp lý hóa mạng lưới tuyến xe buýt năm 2027, báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội xem xét./.

Hà Nội điều chỉnh, rà soát các tuyến buýt kết nối với Bến xe Yên Sở Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các tuyến buýt có điểm tập kết gần bến xe Yên Sở để điều chỉnh phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân.