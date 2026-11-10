Huế khẩn trương khắc phục sạt lở tại 3 tuyến đường huyết mạch

Chiều 10/11, Sở Xây dựng thành phố Huế cho hay, trước tình sạt lở, hư hỏng nhiều đoạn trên đường Quốc lộ 49, đường tránh Huế, đường Hồ Chí Minh (nhánh phía Tây) các đơn vị chức năng khẩn trương đẩy nhanh công tác khắc phục để giao thông trên toàn tuyến lưu thông lại bình thường.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế, trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua địa bàn thành phố Huế mưa lớn kéo dài, đã dẫn đến sạt lở taluy dương ở nhiều vị trí cụ thể: Km48+700, Km54+010, Km54+450, Km56+400, Km61+100-Km61+400, Km64+600, Km65+400, Km67+050, Km67+650, Km67+700. Trong đó, sạt lở gây tắc giao thông tại 2 vị trí tại Km56+400 và Km61+100-Km61+400 vào lúc 22 giờ, ngày 9/11.

Tại đường tránh Huế, cầu Khải Định Km19+645 T mố M0 bị hư hỏng... Tại đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) xảy ra ngập nước sâu một số đoạn và đã rút, sạt lở taluy dương ở Km337+050;Km389+150; sạt lở taluy âm Km381+285 P, hư hỏng 1 cống tại Km381+285…

Ông Nguyễn Văn Nỷ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, sáng 10/11 các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng xử lý các vị trí sạt lở taluy dương, vị trí tắc đường, đất đá tràn mặt đường… Ngoài ra, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các Hạt Quản lý đường bộ bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo, biển cảnh báo; đồng thời triển khai nhân lực, thiết bị để hót dọn và trực gác, phân luồng đảm bảo giao thông.

Trong những giờ qua, tại thành phố Huế vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến từ 35-100 mm; vùng núi từ 100-400 mm, có nơi cao hơn như A Lưới 474,4 mm, Hồng Trung 545,8 mm, Hương Phú 698,4 mm.

Dự báo, từ ngày 10-12/11, thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 170-350 mm, có nơi trên 500 mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ thuộc các phường, xã: Từ xã A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây- Lăng Cô...

Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông; ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố và những nơi có hệ thống thoát nước kém./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.