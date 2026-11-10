Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác chuẩn bị đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác.

Theo đó, ACV phải khẩn trương phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam cùng các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức vận hành, khai thác Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Công tác chuẩn bị phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng tiến độ và yêu cầu của Chính phủ.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV lưu ý rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện và hoàn thành các gói thầu, hạng mục công trình; đồng thời kiểm tra các điều kiện cần thiết, kế hoạch chuẩn bị đưa sân bay vào vận hành, khai thác, bảo đảm đồng bộ với công tác nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục pháp lý, cấp phép, chấp thuận chuyên ngành hàng không theo quy định. Các nội dung này cần gắn với kết quả đánh giá Chương trình vận hành thử (ORAT) và kế hoạch tổ chức khai thác thực tế.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan về điều kiện, thủ tục cần thiết để đưa sân bay vào khai thác theo quy định; có trách nhiệm rà soát, đánh giá nội dung kế hoạch, phương án tổ chức vận hành, khai thác sân bay Long Thành do ACV báo cáo. Kết quả phải được gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 18/11 để Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp kiểm điểm công tác chuẩn bị khai thác sân bay trong tháng 11/2026.

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam được giao khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đường cao tốc, dự án nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh có liên quan đến kết nối với sân bay Long Thành theo nhiệm vụ được phân công với mục tiêu đặt ra là bảo đảm giao thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc khi sân bay đi vào khai thác.

Trước đó, ACV đã có văn bản báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về việc tổ chức đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12 (giờ địa phương).

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, ACV dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần tại Sân bay quốc tế Long Thành, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay mới, trong đó Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành-Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế, trong khi Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Công tác phân bổ chuyến bay và tổ chức khai thác đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và các hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot bay), kế hoạch khai thác giữa Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện khai thác thực tế.

Để phục vụ mục tiêu khai thác thương mại giai đoạn đầu, các hạng mục hạ tầng trọng yếu của Sân bay quốc tế Long Thành đang được hoàn thiện đồng bộ, bao gồm hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống đèn tín hiệu và thiết bị dẫn đường hàng không; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa; hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng không; công trình cứu nạn, cứu hỏa; hệ thống bảo đảm an ninh hàng không cùng đài kiểm soát không lưu và các công trình bảo đảm hoạt động bay./.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015, với mục tiêu đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, với tổng mức đầu tư 114.450 tỷ đồng, công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Các công trình dịch vụ hàng không Sân bay Long Thành xong trước ngày 23/12 Cục Hàng không Việt Nam vừa chốt mốc ngày cuối cùng để tính đồng bộ cho toàn bộ công tác hoàn thành đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đảm bảo khai thác thương mại Sân bay quốc tế Long Thành.