Đắk Lắk làm rõ nguyên nhân cá nuôi chết hàng loạt tại vịnh Vũng Rô

Ngày 10/11, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp với các cơ quan liên quan và người dân xác định nguyên nhân tôm, cá nuôi trong lồng bè tại khu vực vịnh Vũng Rô bất ngờ chết hàng loạt trong ngày hôm qua đến nay.

Theo đó, trong ngày 9/11, nhiều hộ nuôi tôm, cá (chủ yếu là tôm hùm và các loại cá chim, bóp, hồng, mú…) đang được nuôi trong lồng bè tại khu vực vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân) bất ngờ chết hàng loạt, nổi lên mặt nước với số lượng lớn. Người dân đã khẩn trương thu vớt, xử lý hoặc bán cho tiểu thương.

Chị Đặng Thị Thắm (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân) cho biết, chị thả nuôi nhiều loại cá nước lợ với số lượng hơn 15.000 con trong nhiều lồng nuôi từ đầu năm 2026 đến nay. Còn khoảng hơn một tháng nữa là bắt đầu thu hoạch.

Một bè nuôi tại vịnh Vũng Rô có cá chết "trắng". (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Tuy nhiên, từ sáng 9/11, cá bắt đầu bị sốc, ngộp và nổi lên mặt nước. Chị tranh thủ vớt số lượng chưa chết hẳn để bán tháo cho thương lái với giá thấp. Ước thiệt hại trong vụ nuôi khoảng 200 triệu đồng.

Không chỉ riêng hộ chị Thắm, nhiều hộ nuôi tôm, cá trong lồng bè tại khu vực vịnh Vũng Rô cũng bị chết hàng loạt; nhất là những hộ nuôi gần bờ. Đến sáng 10/11, vì lo lắng cá, tôm tiếp tục chết, người dân đã tranh thủ xuất bán cá cho thương lái để tránh rủi ro, thiệt hại.

Chị Trần Thị Bích Dân (tiểu thương thu mua cá tại vịnh Vũng Rô) cho hay, trong ngày 9/10, chị đã thu mua khoảng 5 tấn cá trong 10 bè nuôi của người dân có dấu hiệu sốc, ngộp nước gần chết. Tuy nhiên, giá cá cũng giảm đi rất nhiều. Như cá bóp bình thường còn sống có giá 150.000 đồng/kg thì khi cá ngộp nước chỉ có giá 70.000-80.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, người dân cũng phải đổ bỏ nhiều tấn cá chết không thu mua được.

Trong sáng 10/11, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát các hộ dân có tôm, cá nuôi trong lồng bè bị chết hàng loạt. Theo đó, có khoảng 20 bè có cá, tôm chết với số lượng gần 5 tấn.

Người dân tại vịnh Vũng Rô tranh thủ xuất bán cá vì lo ngại cá tiếp tục chết do sốc nước ngọt trong mùa mưa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Người dân cho rằng tôm, cá chết có thể là do nước mưa đổ về vịnh Vũng Rô khiến cá thiếu oxy, dẫn đến sốc nước ngọt. Lực lượng đã tuyên truyền người dân chủ động nắm tình hình thời tiết để hạ lồng bè xuống thấp hoặc kéo ra xa bờ để tránh dòng nước ngọt đổ về bất ngờ gây thiệt hại.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 9/11 đến 8 giờ ngày 10/11 ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk phổ biến từ 20-50mm. Mực nước trên sông Cô tại trạm Đa Lộc và Bàn Thạch tại trạm Hòa Mỹ Tây đang lên.

Dự báo từ trưa ngày 10/11 đến trưa ngày 12/11, khu vực phía Đông có mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông, suối tiếp tục tăng nhanh; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông, suối tại khu vực các xã Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa và phường Đông Hòa, phường Phú Yên./.

Khánh Hòa bước đầu xác định nguyên nhân cá chim nuôi lồng chết bất thường Qua kiểm tra thực địa, theo dõi môi trường và thu thập thông tin dịch tễ, cơ quan chuyên môn bước đầu nhận định hiện tượng cá chết có liên quan đến biến động bất thường của thời tiết, môi trường nuôi.