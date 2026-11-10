Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi mưa trên 300mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 10/11 đến đêm 11/11, khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; thành phố Huế và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, đêm 10/11 và ngày 11/11, phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cấp 2", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Bồ dao động ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thạch Hãn, sông Hương dao động ở mức báo động 1-báo động 2, sau đó xuống.

Từ nay đến ngày 12/11, lũ trên các sông ở thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 1- báo động 2 và trên báo động2; các sông ở phía Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa dao động ở trên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Hiện nay, lũ trên sông Kiến Giang, Bến Hải, sông Hiếu (Quảng Trị) đang xuống và ở trên báo động1; lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (thành phố Huế) đang lên và ở trên mức báo động 2; sông Hương (thành phố Huế) đang lên và ở trên báo động 1; mực nước các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang lên và còn dưới mức báo động 1./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.