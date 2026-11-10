Quảng Trị: Xuất hiện hố sụt lớn sâu 5m ngay sát nhà dân

Chiều 10/11, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện một hố sụt lớn ngay sát khu vực nhà bếp của hai hộ dân.

Chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân và theo dõi diễn biến khu vực sụt lún.

Theo thông tin ban đầu, hố sụt xuất hiện tại vị trí đất tiếp giáp khu vực nhà bếp của gia đình anh Trần Anh Dũng và chị Hoàng Huỳnh Thị Hiệp, cùng trú tại thôn 4, xã Khe Sanh.

Qua kiểm tra, hố sụt có đường kính miệng tại vị trí rộng nhất gần 3m, càng xuống dưới càng mở rộng, độ sâu hơn 5m.

Đáng chú ý, miệng hố chỉ cách mép tường nhà bếp của các hộ dân khoảng 0,5m. Sự cố đã khiến hai bồn chứa nước của gia đình anh Trần Anh Dũng bị sụp xuống hố.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đến kiểm tra hiện trường, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Đồng thời, vận động, yêu cầu hai hộ dân tránh xa khu vực hố sụt để đảm bảo an toàn.

Hiện, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến, xác định nguyên nhân xảy ra sụt lún để có phương án xử lý, khắc phục.

Địa phương cũng chủ động chuẩn bị phương án di dời các hộ dân nếu phát hiện hố sụt có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, đe dọa đến công trình nhà ở…/.

Quảng Trị đổ cát lấp đầy hố sụt lún để đảm bảo an toàn cho người dân Hố sụt trên tuyến đường liên xã An Mỹ-Bản Chùa có bề mặt hình tròn, sâu khoảng 3m, phía trên rộng khoảng 1,5m2 theo kiểu hàm ếch, phía dưới chứa nước màu vàng, rộng gần 4m2.