Lào Cai tập trung nhân lực, phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết từ ngày 9 đến sáng 10/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) đã phát hiện, quy tập được 6 hài cốt liệt sỹ tại khu vực đồi C10, thuộc tổ 39, phường Cam Đường.

Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, khẳng định giá trị của việc kết nối thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Được biết, khu vực tìm kiếm nằm trên diện tích đất sản xuất gần 7.000 m2 của gia đình bà Vàng Thị Dung (tổ 39, phường Cam Đường). Theo thông tin từ người dân địa phương, trước đây, khu vực này từng là nơi bộ đội đóng quân, tập kết và hoạt động trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, thông tin về những phần mộ liệt sỹ còn nằm lại tại khu vực được xác minh từ nguồn tin cung cấp của chị em bà Vàng Thị Dung và bà Vàng Thị Quy (phường Cam Đường) và một số cựu chiến binh.

Theo bà Vàng Thị Quy, trong những năm 1979-1980, khu vực này có nhiều chiến sỹ bộ đội được chôn cất. Sau đó, một số hài cốt đã được quy tập nhưng vẫn còn những phần mộ chưa được tìm thấy.

Thời gian tới, lực lượng tìm kiếm tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, mở rộng phạm vi khảo sát, tổ chức đào tìm tại các vị trí có thông tin, dấu hiệu nghi vấn còn hài cốt liệt sỹ tại khu vực đồi C10.

Đồng thời, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân để thu thập, đối chiếu, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí các phần mộ còn lại.

Trước đó, trong 2 ngày 27 và 28/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đơn vị trên địa bàn xã Hợp Thành, xã Phong Hải tổ chức khai quật, cất bốc 2 phần mộ liệt sỹ đã xác định được danh tính.

Tại xã Hợp Thành, các lực lượng đã cất bốc được mộ liệt sỹ Phan Văn Ngân (sinh năm 1917, quê quán phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai). Đồng chí Phan Văn Ngân hi sinh tháng 7/1949 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, hài cốt liệt sỹ được đưa về nhà quàn của đội Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Tại xã Phong Hải, các lực lượng đã tiến hành khai quật, cất bốc mộ liệt sỹ Lương Bá Tiến (sinh năm 1960, quê quán xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ).

Đồng chí là chiến sỹ đại đội trinh sát, thuộc trung đoàn 118, sư đoàn 345, hi sinh tháng 2/1979 trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hài cốt liệt sỹ được bàn giao cho gia đình liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ.

Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần đưa các liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước cùng nhân dân đối với những người đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Đã phát hiện và quy tập được 1.005 hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng Đợt 2 bắt đầu triển khai từ ngày 15/10 và đến nay, Đội K74 đã mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, phát hiện và quy tập được 274 bộ hài cốt liệt sỹ đơn (có 64 có bộ di vật kèm theo).