Ninh Bình mở lớp dạy nghề theo đơn đặt hàng, giúp lao động nghèo có việc làm ngay

Thay vì mở lớp dạy nghề đại trà rồi để học viên tự xoay xở tìm việc như trước, tỉnh Ninh Bình đang yêu cầu các trường nghề và chính quyền cấp xã chỉ mở lớp khi đã nắm chắc nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hoặc đầu ra của hợp tác xã.

Cách làm thực tế này đang giúp người lao động nghèo có tay nghề vững và có thu nhập ngay sau khi kết thúc khóa học.

Theo Kế hoạch số 283/KH-UBND và Kế hoạch số 301/KH-UBND đang được các sở, ngành và xã, phường tại Ninh Bình triển khai trong quý 4 năm 2026, mục tiêu của tỉnh giai đoạn 2026-2030 là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho tổng cộng 69.500 lao động nông thôn.

Trong đó, các lớp đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng được thiết kế sát với từng khu vực: ở vùng đô thị và phụ cận các khu công nghiệp, người lao động được học nghề công nghệ, may mặc, cơ khí, logistics và dịch vụ du lịch; còn tại vùng nông thôn, bà con học nghề trực tiếp tại các hợp tác xã và vùng nguyên liệu.

Để người học không bị “bơ vơ” sau khi tốt nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối dự báo nhân lực, phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Ủy ban Nhân dân các xã, phường kết nối doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu soạn bài giảng đến sát hạch tay.

Với các lớp nghề nông thôn tại chỗ như ở xã Cát Thành, thầy giáo xuống tận xưởng, tận ruộng hướng dẫn bà con thực hành từng công đoạn.

Nhờ học đi đôi với làm thật, hơn 85% học viên sau các khóa đào tạo đều tìm được công việc tại nhà máy hoặc tự mở rộng sản xuất ở quê nhà.

Khi nhìn thấy việc học nghề mang lại đồng lương đều đặn hằng tháng để trang trải sinh hoạt và đóng học phí cho con, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã chủ động đăng ký theo học thay vì ngại ngần như trước./.

Điện Biên: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ở Điện Biên đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh hướng tới phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, bền vững.