Xã hội

Giáo dục

Vinh danh 20 cá nhân đoạt Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ VN 2026

Trung ương Đoàn đã lựa chọn 20 nữ sinh viên có thành tích xuất sắc nhất đến từ 40 cơ sở giáo dục đại học để trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Phạm Mai
Các gương mặt nữ sinh tiêu biểu được nhận giải thưởng năm nay. (Nguồn: BTC)
Các gương mặt nữ sinh tiêu biểu được nhận giải thưởng năm nay. (Nguồn: BTC)

Từ 132 hồ sơ đăng ký của 40 trường đại học, học viện trên cả nước thuộc 8 nhóm ngành khoa học công nghệ, Trung ương Đoàn đã lựa chọn 20 nữ sinh viên có thành tích xuất sắc nhất để trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Theo ban tổ chức, điểm nổi bật của các nữ sinh được vinh danh năm nay không chỉ nằm ở thành tích học tập xuất sắc mà còn ở năng lực nghiên cứu khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự chủ động hội nhập quốc tế.

Nhiều nữ sinh là tác giả, đồng tác giả các công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín, trong đó có các tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2; đạt giải thưởng tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, Olympic trong nước và quốc tế; nhận học bổng và tham gia các chương trình trao đổi học thuật ở nước ngoài.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, các nữ sinh còn tích cực tham gia công tác đoàn, hội, hoạt động tình nguyện và các phong trào sinh viên; nhiều cá nhân được trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Giải thưởng Sao Tháng Giêng, bằng khen và các hình thức khen thưởng khác.

anh-man-hinh-2026-11-10-luc-161419.png
Các cá nhân đoạt giải năm 2026. (Nguồn: BTC)

Các nữ sinh được trao giải thưởng là những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nữ trí thức trẻ Việt Nam đang từng bước khẳng định năng lực trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam do Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thường niên, có tiền thân là “Phần thưởng dành cho nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin”, được triển khai từ năm 1997. Đây là hoạt động nhằm phát hiện, biểu dương và khuyến khích nữ sinh viên theo đuổi các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ, góp phần phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao cho đất nước.

Danh sách các cá nhân được vinh danh theo các lĩnh vực như sau:

TT
Họ và tên
Trường/Học viện
I
Nhóm ngành Công nghệ thông tin (2 cá nhân)
1.
Lăng Hồng Nguyệt Anh
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
2.
Lê Thục Uyên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
II
Nhóm ngành Máy tính (4 cá nhân)
3.
Trần Nguyễn Mỹ Anh
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
4.
Nguyễn Hà Linh
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
5.
Võ Thị Như Quỳnh
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
6.
Lê Thị Thanh Tâm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
III
Nhóm ngành Công nghệ, kỹ thuật cơ khí (1 cá nhân)
7.
Phan Phương Hà
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
IV
Nhóm ngành Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (4 cá nhân)
8.
Nguyễn Hà Anh
Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội
9.
Hoàng Ngọc Dung
Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
10.
Nguyễn Trương Thanh Nhật
Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
11.
Bùi Thị Phương Thảo
Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội
V
Nhóm ngành Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
(6 cá nhân)
12.
Lê Lan Chi
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
13.
Nguyễn Thị Vũ Hà
Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa
14.
Lê Thị Hậu
Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa
15.
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
16.
Lý Đỗ Thanh Nghi
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
17.
Nguyễn Thị Thu Uyên
Trường Đại học Đà Lạt
VI
Nhóm ngành Sinh học ứng dụng (1 cá nhân)
18.
Hồ Quỳnh Anh
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
VII
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng (01 cá nhân)
19.
Nguyễn Phương Anh
Trường Đại học Giao thông vận tải
VIII
Nhóm ngành khác liên quan tới lĩnh vực: Công nghệ biển; Công nghệ phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Công nghệ năng lượng; Công nghệ vũ trụ (1 cá nhân)
20.
Trần Thị Phương Thảo
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
(Vietnam+)
#Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam #Trung ương Đoàn #Nữ sinh viên #Nghiên cứu khoa học #Khoa học công nghệ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo Lê Thị Hồng Tâm- giáo viên được điều động tăng cường từ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kỳ Văn cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kỳ Tây. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Hà Tĩnh giải bài toán "nơi thừa, nơi thiếu" giáo viên

Sự kết hợp hài hòa giữa cơ chế điều động, biệt phái của ngành chức năng với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo tại các nhà trường ở Hà Tĩnh đang là "chìa khóa" giúp ổn định việc dạy học.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế quốc dân (1956-2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân

Thủ tướng tin tưởng Đại học Kinh tế Quốc dân sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam, một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế.