Giá các loại vật liệu xây dựng vẫn “neo cao,” dự báo tiếp tục tăng

Trước những biến động về rủi ro chủ yếu đến từ giá năng lượng, logistics và tình hình địa chính trị, Bộ Xây dựng dự báo trong các tháng cuối năm 2026, giá vật liệu xây dựng được dự báo tiếp tục có xu hướng tăng.

Theo Bộ Xây dựng, trong 10 tháng qua của năm 2026, giá cát có xu hướng tăng đều. Giá cát trong quý III/2026 giá tiếp tục tăng 2,92-5,57% so với quý II/2026. Trong tháng 10/2026 giá cát tiếp tục tăng trong khoảng 1%-2%.

Mức giá cát xây dựng trung bình trong cả nước tháng 10/2026 khoảng 1.013.250 đồng/m3, tăng trung bình 2% so với tháng 9/2026 và 2,4% so với quý III/2026. Nguyên nhân chủ yếu do các địa phương dọc các lưu vực sông lớn (sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu) siết chặt công tác thanh tra, kiểm soát khai thác cát lòng sông và các quy định an toàn hành lang thoát lũ, làm nguồn cung cát thương phẩm sụt giảm nhẹ trong khi nhu cầu thi công nền móng và cấp phối trạm trộn bê tông vẫn ở mức cao

Giá nhựa đường trong 10 tháng đầu năm có xu hướng biến động theo từng tháng do chịu ảnh hưởng lớn từ biến động giá nhiên liệu (xăng, dầu) do tình hình chiến sự tại Trung Đông và tác động của các chính sách của Chính phủ.

Cụ thể, trung bình quý III/2026 khoảng 21.628 đồng/kg, tăng 4,52% so với quý II và 43,4% so với cùng kỳ 2025. Riêng tháng 9 tăng mạnh 8,04-8,4% so với tháng 8 và tiếp tục tăng mạnh vào thời điểm tháng 10/2026 với mức tăng khoảng 16,7% so với tháng 9/2026.

“Biến động tăng cao do chịu tác động trực tiếp từ giá dầu thô và các chế phẩm hóa dầu trên thị trường thế giới tăng cao trở lại do căng thẳng địa chính trị leo thang tại các khu vực sản xuất dầu mỏ chính, kết hợp với chi phí vận tải biển quốc tế và tỷ giá ngoại tệ nhập khẩu neo cao,” lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá.

Đặc biệt, giá nhựa đường bình quân tháng 10/2026 trên cả nước khoảng 26.689 đồng/kg, tăng 16,7% so với tháng 9/2026 và tăng khoảng 23,4% so với giá trung bình tại quý III/2026.

Giá đá xây dựng tăng đều trong 10 tháng đầu năm 2026. Quý III/2026 giá tăng 3,89-5,83% so với quý II/2026.

Giá đá xây dựng tháng 10/2026 trung bình khoảng 618.324 đồng/m3, tăng 1,04% so với giá tháng 9/2026 và tăng 1,9% so với giá trung bình quý III/2026 (606.791 đồng/m3).

Nguyên nhân được Bộ Xây dựng chỉ ra là do tình hình thời tiết mưa lớn cục bộ kéo dài tại các vùng mỏ làm phát sinh chi phí bóc tầng phủ mỏ, bơm thoát nước và vận hành hệ thống nghiền sàng; đồng thời nhu cầu đá cấp phối dăm và đá bê tông phục vụ tiến độ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia tiếp tục duy trì áp lực cầu lớn.

Giá xi măng có xu hướng tăng trong 10 tháng của năm 2026, mức biến động giá lớn từ thời điểm tháng 3/2026 do ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng, dẫn đến chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng và chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển tăng.

Các tháng sau đó giá xi măng có xu hướng tăng nhưng mức độ biến động ít hơn và cơ bản giữ ổn định trong 3 tháng quý III/2026 và tăng nhẹ trong tháng 10/2026 với mức tăng trung bình trong khoảng 0,04%-0,19%.

Giá xi măng tháng 10/2026 trung bình khoảng 2.222 đồng/kg, tăng 0,1% so với giá tháng 9 và giá Quý III/2026 (2.220 đồng/kg). Nguyên nhân do một số doanh nghiệp sản xuất điều chỉnh tăng nhẹ giá bán khi nhu cầu xi măng phục hồi vào thời điểm kết thúc mùa mưa lũ và bước vào cao điểm thi công quý IV.

Tính đến ngày 9/11/2026, cơ bản các địa phương trên cả nước đã công bố theo đúng quy định, trong đó 7/34 địa phương công bố tới quý III/2026; 9/34 địa phương công bố giá tới tháng 10/2026; các địa phương còn lại công bố giá tới tháng 9/2026.

Về công bố chỉ số giá xây dựng, tính đến ngày 9/11/2026, có 31/34 địa phương công bố chỉ số giá tới thời điểm tháng 9 hoặc quý III/2026; ba địa phương công bố chậm so với quy định, cụ thể công bố tới thời điểm quý II/2026 gồm: Tuyên Quang, Cần Thơ, Lào Cai.

Dự báo giá vật liệu xây dựng được dự báo tiếp tục có xu hướng tăng trong các tháng cuối năm nay. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhìn nhận rủi ro chủ yếu đến từ giá năng lượng, logistics và tình hình địa chính trị, Bộ Xây dựng dự báo trong các tháng cuối năm 2026, giá vật liệu xây dựng được dự báo tiếp tục có xu hướng tăng, trong đó xi măng tăng 1-3%; cát, đá tăng khoảng 3-8%; nhựa đường duy trì mặt bằng cao và có thể tăng khoảng 3-7%.

Để kiểm soát về giá vật liệu, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường, chi phí đầu vào và chi phí đầu tư xây dựng; đôn đốc công bố giá vật liệu kịp thời, sát thị trường; tăng cường kiểm tra, xử lý găm hàng, đầu cơ, thổi giá; rà soát trữ lượng, công suất mỏ và chủ động bổ sung nguồn cung, đặc biệt phục vụ các dự án trọng điểm./.

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