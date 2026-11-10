Nhiều vị trí đường bộ tại Thanh Hóa và Quảng Trị bị "chia cắt” do mưa lớn

Trong báo cáo nhanh về tình hình giao thông, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn gây ra đối với hạ tầng đường bộ vào chiều nay (ngày 10/11), lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị đã xuất hiện nhiều vị trí đường bộ bị "chia cắt", phương tiện không thể lưu thông.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Trị, địa bàn có 3 vị trí tắc đường, trong đó vị trí tại Km30+900 trên Quốc lộ 9C và Km58+00 trên Quốc lộ 12C bị sạt lở ta luy dương; vị trí tại Km0+307 trên Quốc lộ 15D (cầu tràn ĐaKrông, xã La Lay) nước ngập khoảng 0,3m

Tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn gây thiệt hại và làm 7 vị trí tắc đường gồm: hư hỏng đường dẫn đầu cầu mố Bái Sim (Km24+987) đường Nghi Sơn-Bãi Trành (đường nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh), thuộc xã Thanh Kỳ, phương tiện không thể lưu thông qua cầu, thời điểm tắc từ 3h ngày 9/11.

Có 6 vị trí ngập gây tắc đường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ gồm: Km102+800-Km103+400 trên Quốc lộ 45 ngập 0,4m; năm vị trí trên đường tỉnh: Km0+00/ĐT.505, (Km0+500-Km2+700, Km13+500/ĐT.512 tuyến chính), Km0+900/ĐT.520B, Km12+500-Km13+100/ĐT.525 tuyến chính.

Hiện nay, đơn vị quản lý đường bộ đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người tham gia giao thông để bảo đảm an toàn.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam đang tổ chức trực 24/24h và luôn theo dõi sát sao tình hình mưa, lũ; đồng thời sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa có văn bản gửi các khu quản lý đường bộ, ban quản lý dự án, sở xây dựng các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk và các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên và tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, chủ động phương án phân luồng, bảo đảm giao thông.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động, phối hợp để thực hiện phương án phân luồng giao thông kịp thời khi thiên tai gây tắc đường hoặc hạn chế giao thông (hư hỏng cầu, cống; lũ, lụt gây ngập đường; sạt lở đất, đá vùi lấp mặt đường; sạt lở ta luy âm nền đường và các trường hợp khác) nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người, phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, công tác phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.../.

Mưa lũ làm xói lở mố, sụt lún đường đầu cầu trên tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành Đường Nghi Sơn-Bãi Trành (tỉnh Thanh Hóa) bị xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu do mưa lũ, phương tiện không thể lưu thông qua cầu. Hiện, các cơ quan chức năng đang tổ chức phân làn xe.