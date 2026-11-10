Bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ: Trọn vẹn đạo lý tri ân và hài hoà lợi ích

Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội ngày 9/11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và các luật liên quan. Điểm mới đáng chú ý là thông tin về việc bổ sung 2 ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm là Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thống nhất bổ sung Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7) hằng năm vào quy định về ngày nghỉ lễ của người lao động. Theo phương án này, người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Nếu được Quốc hội thông qua, quy định sẽ chính thức áp dụng từ năm 2027.

Mục đích cốt lõi của việc bổ sung ngày nghỉ này là tạo điều kiện về thời gian để người lao động trên cả nước có thể tham gia các hoạt động thiết thực nhằm tri ân những người có công với Tổ quốc, với cách mạng, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Quyết định mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Đề xuất trên nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia. Ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho biết ông từng đề xuất lựa chọn ngày 27/7 làm ngày nghỉ lễ ngay trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2019. Tuy nhiên, sau quá trình thảo luận, đề xuất không được thông qua.

Nhìn lại sau 7 năm, ông Lợi cho rằng bối cảnh đất nước đã có nhiều thay đổi căn bản. Sau hơn 50 năm thống nhất, Việt Nam đang tiếp tục khép lại quá khứ, hướng tới tương lai; nhận thức xã hội cũng có những chuyển biến tích cực.

"Tôi hoàn toàn hoan nghênh ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc lựa chọn ngày 27/7 làm ngày nghỉ lễ. Đây là Ngày Thương binh-Liệt sỹ toàn quốc, hoàn toàn xứng đáng để trở thành một ngày nghỉ có ý nghĩa," ông Lợi bày tỏ.

Tặng quà thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Theo ông Lợi, hầu như gia đình nào ở Việt Nam cũng có người thân từng tham gia chiến đấu, hy sinh hoặc đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, một ngày nghỉ vào dịp 27/7 sẽ tạo điều kiện để các gia đình tưởng nhớ người đã khuất, đồng thời là dịp giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống đấu tranh của dân tộc.

Lấp khoảng trống nghỉ lễ giữa năm

Không chỉ có ý nghĩa về mặt xã hội, đề xuất còn nhận được sự ủng hộ từ góc độ quan hệ lao động. Luật sư Lê Đình Quảng, nguyên Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá việc bổ sung ngày 27/7 làm ngày nghỉ lễ là phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Ông Quảng cho biết năm đề xuất này từng không được thông qua khi sửa đổi Bộ luật Lao động vào năm 2029 thay vào đó bổ sung thêm một ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9, nâng tổng số ngày nghỉ dịp này lên hai ngày. Sau 7 năm, việc tiếp tục đặt vấn đề bổ sung ngày 27/7, dự kiến áp dụng từ năm 2027 là bước đi phù hợp.

"Ngày 27/7 là ngày tri ân, ngày thiêng liêng của đất nước để tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây là mệnh lệnh từ trái tim. Việc lựa chọn ngày này làm ngày nghỉ lễ để người dân có điều kiện tham gia các hoạt động tri ân là rất phù hợp," ông Quảng nhấn mạnh.

Về phân bổ thời gian nghỉ trong năm, ông Quảng chỉ ra rằng khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến dịp Quốc khánh 2/9 kéo dài gần bốn tháng mà không có ngày nghỉ lễ chính thức nào. Việc bổ sung ngày 27/7 sẽ lấp đầy khoảng trống này, giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động giữa năm.

Ông Quảng cũng dẫn chứng rằng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Campuchia. Trong khi đó, kinh tế-xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người và vị thế quốc gia không ngừng được nâng lên.

"Thời giờ làm việc của người lao động Việt Nam hiện vẫn ở mức cao so với nhiều nước. Vì vậy, việc bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ là chính đáng, phù hợp với sự phát triển của đất nước," ông Quảng nhận định./.

Đề xuất nghỉ lễ 27/7 hàng nằm được hưởng nguyên lương từ năm 2027 Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung ngày 27/7 hằng năm vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động, dự kiến áp dụng từ năm 2027.