Một số trường học ở Quảng Trị tạm dừng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc một số trường học ở tỉnh Quảng Trị tạm dừng tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2, ngày 10/11, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết đây không phải chủ trương chung của ngành mà xuất phát từ những vướng mắc về cơ chế tổ chức và nguồn kinh phí chi trả cho giáo viên.

Sở đang rà soát tình hình, nghiên cứu phương án tháo gỡ để các cơ sở giáo dục có căn cứ triển khai thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị Mai Huy Phương khẳng định ngành không có chủ trương yêu cầu các trường đồng loạt dừng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2.

Trước đây, việc tổ chức dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 được thực hiện theo cơ chế xã hội hóa. Tuy nhiên, những quy định mới liên quan đến hoạt động giáo dục tăng cường và các khoản thu đã phát sinh một số vướng mắc trong quá trình triển khai.

Một số cơ sở giáo dục chưa xác định được phương án bố trí kinh phí nên phải tạm dừng tổ chức giảng dạy. Sở đã tiếp nhận kiến nghị của một số trường và đang tổng hợp, rà soát tình hình triển khai tại các cơ sở giáo dục ở tỉnh để nghiên cứu, tham mưu phương án tháo gỡ.

Trước mắt, các trường cần chủ động rà soát điều kiện thực tế, xây dựng phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm đúng quy định. Trên cơ sở đó, Sở sẽ tổ chức họp, thống nhất hướng dẫn thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, hạn chế tình trạng gián đoạn việc dạy và học tiếng Anh…

Trong khi chờ hướng dẫn thống nhất từ ngành Giáo dục, phụ huynh mong muốn những vướng mắc về cơ chế tổ chức và kinh phí sớm được giải quyết, tạo điều kiện để học sinh lớp 1, lớp 2 tiếp tục được tiếp cận ngoại ngữ, không bị gián đoạn quá trình học tập.

Từ đầu tháng 11, một số trường tiểu học ở tỉnh Quảng Trị điều chỉnh thời khóa biểu, không còn bố trí các tiết tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng.

Chị Nguyễn Thị Thạnh, ở Tổ dân phố Đông Lộc Đại, phường Đồng Thuận có con đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Đồng Thuận cho biết, gia đình rất bất ngờ bởi thời khóa biểu thay đổi, không còn các tiết tiếng Anh.

Chị nói, tiếng Anh là môn học rất quan trọng và bổ ích với học sinh. Phụ huynh mong muốn các cháu được tiếp tục học tiếng Anh ngay từ lớp 1, song song với các môn học khác.

Nếu nhà trường vẫn tổ chức dạy theo hình thức xã hội hóa thì gia đình vẫn sẵn sàng đóng góp kinh phí để duy trì môn học, tạo điều kiện cho các con được học tập liên tục, không bị gián đoạn.

Chị Phan Thị Lệ Ngân có con đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Đồng Phú, phường Đồng Hới chia sẻ, học sinh đã làm quen với ngoại ngữ từ đầu năm học, do đó việc tạm dừng giữa chừng có thể ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức và duy trì hứng thú học tập của các em.

Phụ huynh mong muốn nhà trường và ngành Giáo dục sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí để duy trì việc dạy tiếng Anh, tránh gián đoạn quá trình học tập của học sinh.

Qua tìm hiểu của phóng viên TTXVN, việc tạm dừng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2 tại một số trường xuất phát từ khó khăn về nguồn kinh phí và những vướng mắc trong xác định cơ chế tổ chức giảng dạy khi các quy định mới về hoạt động giáo dục và các khoản thu chuẩn bị có hiệu lực.

Bà Bùi Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Phú thông tin: Trường tạm dừng tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2 do gặp khó khăn về kinh phí và chưa có hướng dẫn cụ thể từ ngành Giáo dục.

Trước đây, các tiết tiếng Anh tự chọn ở khối lớp 1, lớp 2 và hoạt động dạy tiếng Anh tăng cường với giáo viên nước ngoài được tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh.

Mặc dù Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ngày 15/11/2026 mới có hiệu lực, nhưng nhà trường đã chủ động tạm dừng các tiết học này từ đầu tháng 11/2026.

Nếu tiếp tục tổ chức giảng dạy trong tháng 11, trường không có nguồn kinh phí để chi trả tiền lương cho giáo viên hợp đồng. Bên cạnh đó, quy định mới về các khoản thu đối với hoạt động giáo dục tăng cường khiến nhà trường lúng túng trong việc xác định cơ chế tổ chức và nguồn kinh phí đối với môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2.

Hiện nhà trường đang chờ hướng dẫn cụ thể của ngành Giáo dục, đồng thời kiến nghị sớm có quy định thống nhất về việc tổ chức dạy tiếng Anh tự chọn ở lớp 1, lớp 2 và cơ chế bảo đảm kinh phí, tạo cơ sở để các trường triển khai, tránh gián đoạn việc học của học sinh./.

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