Quảng Ngãi khẩn trương di dời 30 hộ dân ra khỏi nơi nguy hiểm

Tối 10/11, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền địa phương vừa tiến hành sơ tán 30 hộ dân tại điểm có nguy cơ sạt lở núi Đăk Rế, thôn Mường Hoong về nơi tránh trú an toàn.

Điểm dân cư sinh sống dưới chân núi Đăk Rế, thôn Mường Hoong có 96 hộ dân là bà con đồng bào Xơ Đăng sinh sống. Sau mùa mưa năm 2025, khu vực này đã xuất hiện một số vết nứt, đất sụt lún. Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy đã xuất hiện thêm các vết nứt mới.

Xác định nguy cơ sạt lở cao, chính quyền xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng công an, quân sự và cán bộ xã tập trung vận động và hỗ trợ di dời 30 hộ dân ở sát khu vực chân núi về Hội trường Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh và Nhà rông thôn Mường Hoong để tránh trú.

“Đến 18 giờ ngày 10/11, xã đã đưa 30 hộ về nơi an toàn. Xã cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm để bà con an tâm tránh trú trong lúc mưa lớn. Đối với các hộ còn lại ở xa khu vực chân núi, xã đang tiếp tục vận động và sẽ di dời về nơi an toàn ngay trong tối nay,” ông Đinh Xuân Hòa thông tin.

Lực lượng chức năng vận động và hỗ trợ người dân đến nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh, trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường ứng trực, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, theo phương châm “bốn tại chỗ.” Cùng với đó, chuẩn bị mọi phương án sẵn sàng di dời các hộ có nguy cơ sạt lở về nơi ở tạm trú an toàn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ sáng 10/11, trên địa bàn xã Ngọc Linh đã có mưa vừa, mưa to ở nhiều nơi. Mưa lớn cùng với địa hình đồi núi dốc khiến nước đổ về nhanh, đất dần chuyển sang trạng thái bão hòa, nguy cơ cao gây sạt lở.

Thống kê sơ bộ của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh cho thấy, mưa lớn đã làm thiệt hại nhà của một hộ dân; điểm trường mầm non thôn Đăk Bối có nguy cơ bị sạt lở đất taluy dương; đường nội thôn Xa Úa bị sạt lở điểm cầu qua suối; đường lên thôn Ngọc Nang-Tu Răng xuất hiện vết nứt; đường nội thôn Mường Hoong xuất hiện vết nứt gây sạt lở đất./.

Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân ra khỏi vùng sạt lở Xóm Núi bị chia cắt bởi suối Nước Lầy, hiện dòng suối đang chảy xiết nên xã phải di dời dân sớm đến nơi an toàn là nhà văn hóa thôn và bà con ở bên kia suối.