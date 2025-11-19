Quảng Ngãi di dời khẩn cấp 113 hộ dân Tây Trà Bồng do nứt núi

Chiều 19/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Trà Bồng, Quảng Ngãi Bùi Thanh Dũng cho biết mưa lớn những ngày qua khiến một số khu dân cư trên địa bàn bị sụt lún, sạt lở, các vết nứt núi mở rộng gây nguy hiểm cho người dân.

Theo ông Dũng, do mưa lớn nên núi ở tổ 1, 2 thôn Tây xuất hiện vết nứt dài hơn 100m, có vị trí đồi đất đã bị sụt lún, sạt trượt 2m.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán 85 hộ với 318 nhân khẩu của tổ 1, 2, 3 thôn Tây đến nơi an toàn.

Đối với vết nứt kéo dài khoảng 400m, rộng từ 10-30cm nằm giữa khu dân cư tổ 4, thôn Trà Vân (đã phát hiện đầu tháng 11 do mưa lớn), một số đoạn vết nứt có dấu hiệu mở rộng, địa phương cũng đã di dời khẩn cấp 28 hộ với 170 nhân khẩu ở đến nơi tránh trú an toàn.

Theo ông Bùi Thanh Dũng, do mưa lớn, thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã Tây Trà Bồng đang có hơn 70 điểm sạt lở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông; nhiều đoạn bị tắc cục bộ, chia cắt các thôn.

Nghiêm trọng nhất là Cầu Suối Dinh, thôn Bắc Nguyên bị cuốn trôi phần mặt cầu, hư hỏng nặng; hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng do sạt lở.

Ủy ban Nhân dân xã đã huy động lực lượng tại chỗ cùng máy xúc, phương tiện cơ giới để khắc phục tạm thời, đảm bảo việc đi lại và an toàn cho người dân; đồng thời cấm biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực xung yếu, tuyệt đối không cho người dân qua lại nhằm bảo đảm an toàn./.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, lũ trên các sông lên nhanh gây ngập nhiều nơi Lượng mưa lớn làm lũ trên các sông đang dao động ở mức cao; trong đó, Sông Vệ đã vượt báo động 3, còn các sông Trà Khúc và Trà Câu đều trên mức báo động 2.