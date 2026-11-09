Hà Tĩnh: Đầu tư gần 900 tỷ đồng nâng cấp đê, kè biển

Tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt hai dự án nâng cấp đê, kè biển tại xã Đan Hải và xã Thiên Cầm với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Đây là những công trình hạ tầng mang tính cấp bách nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và đời sống an sinh của người dân vùng ven biển trước nguy cơ thiên tai, bão lụt, mà còn tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.

Với chiều dài bờ biển 137km, Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bão lũ xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều.

Tình trạng xói lở, sạt lở nghiêm trọng kéo dài nhiều năm tại tuyến đê Hội Thống (xã Đan Hải) và tuyến kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) đã trực tiếp uy hiếp sự an toàn của hàng ngàn hộ dân sinh sống khu vực phía trong đê.

Trước thực trạng cấp bách đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành các quyết định phê duyệt đầu tư nâng cấp toàn diện hai tuyến đê, kè biển quan trọng này. Việc đầu tư nguồn lực lớn từ ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn 2026-2030, thể hiện sự chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo đó, dự án khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự án thực hiện khôi phục, nâng cấp hơn 4,8 km đê hiện có (từ K12+250 theo lý trình), dự án tích hợp giải pháp kỹ thuật tiên tiến khi xây dựng thêm 1.500m đê ngầm giảm sóng bố trí song song cách bờ 260m, cùng hệ thống cống Xuân Trường 1, Xuân Trường 2 và cống dẫn nước phục vụ trung tâm thực hành nuôi trồng thủy sản. Mặt đê rộng 9m trải bê tông nhựa sẽ kết nối đồng bộ với tuyến đường dân sinh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng phê duyệt Dự án nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng với tổng kinh phí hơn 337,6 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Dự án tiến hành nâng cấp 2.255m kè biển (điểm đầu tiếp giáp khách sạn Sông La, điểm cuối kết thúc tại tuyến đê Phúc-Long-Nhượng) trên tổng diện tích đất sử dụng khoảng 10,2 ha.

Lãnh đạo xã Thiên Cầm cho biết: Nhân dân phía trong vùng kè biển rất vui mừng khi tỉnh đầu tư nâng cấp kè biển, bởi đến mùa mưa bão, người dân lo sợ sóng biển tràn vào phía trong gây nguy hiểm, đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân./.

Hà Tĩnh đầu tư gần 900 tỷ đồng nâng cấp 2 tuyến đê biển bảo vệ hàng nghìn hộ dân Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư gần 900 tỷ đồng để khôi phục, nâng cấp 2 tuyến đê biển xung yếu gồm đê biển Hội Thống (xã Đan Hải) và đê biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm).