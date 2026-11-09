Đại đoàn kết - cội nguồn sức mạnh từ mỗi bản làng ở Lai Châu

Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc, xã Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đang hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp mà còn góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của mỗi người dân trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ngày hội của người dân bản Mường

Tại bản Mường, nơi tổ chức điểm của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc của xã Than Uyên diễn ra vui tươi, sôi động. Bà con người Thái, Kinh trong trang phục truyền thống hòa chung vào lễ hội. Từ vòng xòe nắm tay nhau kết đoàn đến những trò chơi dân gian hay những phong tục, tập quán tốt đẹp, tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ và các giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ chính là tài sản quý được trân trọng, bảo tồn và phát huy cho đến ngày nay.

Tham gia trò chơi đẩy gậy tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Mường, xã Than Uyên. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Bản Mường có 309 hộ với 1.352 nhân khẩu, đa phần là đồng bào dân tộc Thái. Những năm qua, nhân dân trong bản đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Chị Lò Thị Hương ở bản Mường chia sẻ đây không chỉ là ngày hội lớn của bản mà còn của cả nước. Cuộc sống của đồng bào Thái ngày càng được ấm no, bà con tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, cùng nhau đoàn kết xây dựng bản Mường ngày càng đẹp hơn, kinh tế khá hơn.

Bí thư Chi bộ bản Mường Hà Văn Nùi cho biết những ngày qua bà con rất vui vẻ, phấn khởi, chung tay để Ngày hội Đại đoàn kết thành công. Nhờ tinh thần đại đoàn kết, bản Mường vận động người dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt các quy ước, hương ước tại khu dân cư. Các giá trị tốt đẹp về tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa tiếp tục được bồi đắp, trở thành động lực thúc đẩy bản Mường ngày càng phát triển.

Theo kế hoạch, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn xã Than Uyên được tổ chức từ ngày 1/11 đến hết ngày 24/11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Than Uyên xác định đây là dịp quan trọng để tuyên truyền, ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng quê hương.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết bằng những việc làm thiết thực

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Than Uyên gắn với những hoạt động an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao hỗ trợ sinh kế cho các gia đình cần được tiếp sức. Đây là những việc làm cụ thể nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, không để những hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Than Uyên đã trao hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi gà cho 3 hộ gia đình, 2 mô hình sinh kế trồng khoai tây vụ 3 cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các bản: Mường, Mường Than, Khiêng Ngà và Tổ dân phố 5, với số tiền 10 triệu đồng mỗi hộ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiếng chiêng, tiếng trống được đánh rộn ràng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Mường, xã Than Uyên. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Từ những hoạt động tại khu dân cư, tinh thần đoàn kết cần tiếp tục được duy trì và chuyển hóa thành những hành động thường xuyên trong đời sống. Đó là cùng nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ các hộ khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Than Uyên Nguyễn Thị Khánh Ly cho biết, phát huy truyền thống, cán bộ và nhân dân các bản, tổ dân phố trên địa bàn xã đoàn kết một lòng, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng vùng đất Than Uyên ngày càng giàu đẹp.

Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư; đây còn là dịp biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng, qua đó nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả và những tấm gương sáng trong đời sống xã hội.

Với tinh thần “Đoàn kết-Lan tỏa bản sắc-Xây dựng quê hương Than Uyên giàu đẹp, văn minh," Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 sẽ tạo thêm động lực để nhân dân các dân tộc trên địa bàn cùng chung sức, đồng lòng, phát huy nội lực, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để Than Uyên vững bước trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và văn minh./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Vĩnh Long Để tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm hơn đến trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các gia đình khó khăn.