Khánh Hòa: Khẩn trương tìm kiếm thuyền viên mất tích ngoài khơi

Đến chiều tối 8/11, lực lượng chức năng cùng các tàu cá hoạt động gần khu vực đặc khu Trường Sa vẫn đang tích cực triển khai tìm kiếm thuyền viên tàu cá BĐ 97511 TS bị mất tích trên biển.

Nạn nhân bị rơi xuống biển, mất tích khi tàu đang hoạt động tại vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa.

Theo thông tin từ lực lượng Bộ đội Biên phòng, tàu cá BĐ 97511 TS do ông Ngô Thành Hậu (sinh năm 1975, trú tại khu phố Mỹ Lộc, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai) làm chủ, ủy quyền cho ông Võ Văn Thắng (sinh năm 1976, trú tại phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng.

Tàu có công suất 444 CV, hành nghề câu cá ngừ, với 5 thuyền viên, xuất bến ngày 29/10, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan.

Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 5/11, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, thuyền viên Chế Vũ Hoàng (sinh năm 1988, trú tại phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai) không may bị rơi xuống biển và mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tàu cá BĐ 97511 TS cùng một tàu cá hoạt động cùng tổ đội đã tổ chức tìm kiếm. Lực lượng chức năng đang tiếp tục kêu gọi các tàu thuyền hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố phối hợp tìm kiếm, hỗ trợ cứu nạn.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6/11, một tàu cá khác hoạt động gần khu vực đặc khu Trường Sa mang BĐ 96752 TS cũng bị mắc cạn tại khu vực đảo Đá Lát, đặc khu Trường Sa, cách Đông Nam vịnh Cam Ranh khoảng 242 hải lý.

Cụ thể, tàu cá BĐ 96752 TS với công suất 800 CV, có 11 thuyền viên, do bà Trần Thị Sang làm chủ, ông Ngô Văn Cu (sinh năm 1977, cùng trú tại tổ dân phố Kim Giao, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 29/9, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cà Ná, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Đến 10 giờ 10 phút ngày 7/11, tàu cá gặp nạn được tàu chuyên dụng lai kéo của đảo Đá Lát và tàu cá BĐ 97434 TS phối hợp lai dắt ra khỏi vị trí mắc cạn. Toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Đến 11 giờ 20 phút ngày 8/11, tàu đã về đến cảng đảo Đá Lát để kiểm tra, khắc phục sự cố; sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình, hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố và triển khai các biện pháp tìm kiếm thuyền viên mất tích trên biển./.

Tìm thấy 6 thuyền viên trên tàu cá bị chìm gần đảo Long Châu, Hải Phòng Tàu cá mang số hiệu HP 90880TS do ông Vũ Văn Thành làm thuyền trưởng đã bị tàu hàng AROSA, quốc tịch Liberia đang hành trình từ Singapore về Hòn Gai đâm va khiến tàu cá bị chìm.