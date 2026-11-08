Cao Bằng: Mở thêm cơ hội tìm danh tính liệt sỹ khi thu nhận ADN thân nhân

Từ ngày 7-9/11, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền cơ sở thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được thông tin đợt 2.

Từ sáng sớm 7/11, tại các địa điểm lấy mẫu ở các xã Đông Khê, Quảng Uyên, Phục Hòa... thân nhân liệt sỹ thuộc 13 xã, phường có mặt để làm thủ tục lấy mẫu ADN. Công an các xã, phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa đón người ở xa, hướng dẫn kê khai và thực hiện các bước thu nhận. Với thân nhân liệt sỹ tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại, các Tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu.

Những mẫu sinh phẩm thu nhận sẽ bổ sung dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Các địa phương rà soát danh sách, xác minh quan hệ huyết thống, thông báo lịch và hướng dẫn thân nhân chuẩn bị thông tin.

Đợt 2 lấy mẫu sinh phẩm, các ngành chức năng ưu tiên thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, gồm mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ của liệt sỹ; bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sỹ; anh, em và con của chị hoặc em gái ruột của mẹ liệt sỹ; con của chị hoặc em gái ruột của liệt sỹ.

Với những gia đình nhiều năm khắc khoải tìm kiếm hài cốt người thân, việc lấy mẫu ADN chính là cầu nối gửi gắm niềm hy vọng. Ở tuổi 94, bà Nguyễn Thị Hồng (phường Thục Phán) vẫn đến lấy mẫu với mong mỏi tìm lại người anh trai là liệt sỹ Nguyễn Văn Giếng (sinh năm 1929), đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cảm kích trước sự hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình của lực lượng chức năng, bà Hồng đánh giá cao chủ trương đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng sự mong mỏi, chờ đợi của các gia đình thân nhân và sớm xác định được danh tính những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Còn bà Trần Thị Cầm (81 tuổi, Tổ 9, phường Thục Phán) chia sẻ, đã nhiều năm trôi qua, nỗi đau mất đi người em trai út Trần Văn Quang (sinh năm 1949) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng 4 người chị gái. Hôm nay, bà cùng các thân nhân liệt sỹ đến lấy mẫu máu xét nghiệm ADN. Bà mong mong sao kết quả trùng khớp để người em trai được công nhận đúng tên tuổi, trở về với quê hương và vòng tay gia đình.

Trung tá Đàm Thị Hành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, với chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã phối hợp xây dựng lịch thu nhận theo từng địa bàn cụ thể, chuẩn bị chu đáo nhân lực, phương tiện và trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và đơn vị thu nhận mẫu sinh phẩm, bảo đảm việc thu nhận mẫu ADN diễn ra đồng bộ, đúng quy định, đúng đối tượng.

Lực lượng công an đối chiếu thông tin thân nhân đến thu nhận mẫu sinh phẩm. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Sau khi lấy mẫu xong, đơn vị tiếp tục rà soát tất cả các thân nhân chưa được lấy mẫu; phối hợp với Bộ Công an để tiến hành thu nhận mẫu thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính đầy đủ, hiệu quả nhất...

Qua rà soát, tỉnh Cao Bằng còn 1.221 thân nhân đủ điều kiện đăng ký thu mẫu, trong đó, 1.161 trường hợp thu mẫu tập trung và 60 trường hợp già yếu, không đi lại được cần thu mẫu lưu động tại nhà.

Việc rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Cao Bằng nỗ lực tìm lại tên cho 670 liệt sỹ chưa xác định danh tính Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, cho biết tỉnh hiện có 15 nghĩa trang liệt sỹ với 2.863 mộ liệt sỹ; trong đó, 963 mộ đủ thông tin, 670 mộ chưa xác định được thông tin.